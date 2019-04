Ya se ha vuelto costumbre ver en los Latin Billboard el siempre fresco y carismático rostro de Gaby Espino. Si bien muchos de los espectadores están atentos a las presentaciones de sus artistas favoritos -que suelen contagiar de energía a los presentes con sus temas más actuales- y los highlights de la noche, los amantes de la moda ponen la lupa sobre la alfombra roja para tomar nota y dejar que sean las propias celebridades quienes den una lección de estilo. Y la presentadora venezolana es una de ellas.

RELACIONADO: Los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina

Como en otros años, la madre de dos nos ha deleitado con más de un look durante los Latin Billboard y esta ocasión no fue la excepción. Al inicio de la noche nos deleitó con un vestido largo en un vibrante rosa -que destacaba su delgada cintura- y de escote palabra de honor, un diseño de la puertorriqueña Nathalie Kriado. ¿Sus accesorios? Unos earrings de brillantes a juego con su pulsera y anillos de Elena Jimenez, pero sin duda el mejor complemento de su primer look fue su sonrisa.

Una vez en el escenario, la morena impactó con una pieza de la dominicana Giannina Azar. Se trató de un vestido azul de escote infinito, transparencias y abertura posterior con el que resaltó aun más sus curvas. Su cabello lo llevó suelto y con ondas playeras, ¡guapísima!

RELACIONADO: Ellos son los ganadores de los Latin Billboard 2019

Para su tercer outfit, Gaby eligió a la diseñadora venezolana Usama Ishtay, un vestido blanco y negro de cuello alto, de pliegues asimétricos y una sola manga. Para este look llevó el cabello recogido y completó su estilismo con unas argollas XL plateadas y los labios en rojo carmesí.

RELACIONADO: ¡Estrenos, brillo y mucho ritmo! Los mejores momentos de los Latin Billboard 2019

Y cuando pensábamos que ya habíamos visto todos los looks de Gaby, la camaleónica modelo dejó a todos boquiabiertos con un cuarto vestido, el más brillante de la noche: un vestido del diseñador Yousef Aljasmi. Se trata de una pieza de mangas largas y cuello alto que no escatima ni un poco de brillo, ¡espectacular! Para su último cambio decidió llevar la melena suelta y unos pendientes largos. ¿Cuál de los cuatro vestidos te gustó más?