Al parecer Kendall Jenner está decidida a terminar de establecer las bases de su estilo y para saber solo hace falta echar un vistazo a los looks con los que ha asistido a partidos de basketball para ver jugar al australiano Ben Simmons con quien se dice que está saliendo desde noviembre pasado.

¿Cómo lo logra? Con la interacción de una camiseta básica en color blanco, antalón de charol sintético de I.AM.GIA, pumps de PVC de Yeezy y aretes llamativos con forma de serpiente de Natia x Lako que terminan por elevar el conjunto a otro nivel.

HAZ CLIC EN LA IMAGEN PARA VER TODAS LAS FOTOS

El acento clave

Pero si de básicos se trata, la integrante del clan Kardashian-Jenner consigue sacarlos del lugar común usando debajo de una camiseta estampada –la de ella de Merchbar– otra de turtleneck de color neón. El otro truco está en llevar ambas por dentro de un jean de talle alto y corte clásico y redondear con unas square toe boots.

Calzado de animal print

Una sweatshirt de crewneck es más que apropiada para sentarse a ver un partido. Pero si eres Kendall, la apuesta no se queda en un atuendo de aires deportivos. ¿La solución inmediata para inyectar glamour? Unas ankle boots de estampado de python –una vez más de Yezzy– que no pasarán nunca desapercibidas.

O de lentejuela

El angel de Victoria's Secret matiza el aspecto informal de unos jeans rectos de mezclilla y una franela de corte relajado con el efecto dramático de unas calf-high booties tipo calcetín bañadas de lentejuelas plateadas. En cuanto a los accesorios, unos zarcillos nuevamente dorados y nada más.

Relax... but not so much. ¿Te gusta su estilo? Ya tienes todas las claves para replicarlo. ¡No lo dejes pasar!