El 'look' de los 90 con el que Kim Kardashian lo apuesta todo

Vintage y de leopardo. La última apuesta de Kim Kardashian no ha dejado indiferente a nadie. No había pasado ni 20 horas cuando la serie de fotografías -que publicó en Instagram- ya acumulaba casi dos millones y medio de likes. El texto “You don’t understand...this is an Alaïa” -la línea que pronuncia Alicia Silverstone en la película de culto Clueless cuando Cher Horowitz es asaltada- fue lo único que describió el atuendo que lució durante su visita a Paris, ciudad en la que se llevó a cabo la Fashion Week, aunque no estuvo presente en ninguno de sus front rows.

RELACIONADO: Kim Kardashian luce su vestido más sexy, ¡no te imaginas su look!

Se trata de un conjunto en el que el print de leopardo está por todas lados y que formó parte de la colección de otoño-invierno de 1991 del diseñador tunecino Azzedine Alaïa, alabada por consumidores y editores de moda y que desfiló en su momento la supermodelo Deon Bray. Su más reciente comeback -en el pasado ya ha lucido diseños vintage de otras casas de moda como Versace y Thierry Mugler- está compuesto por un jumpsuit totalmente ceñido al cuerpo, abrigo midi y unas vertigionaosas laced-up booties valoradas en $2.060 que completó con guantes, lentes de sol y melena XL de medio lado.

RELACIONADO: Kim Kardashian y su guiño al pasado que revive la moda de mostrar la ropa interior

La socialité y empresaria también se paseó con el extravagante look en compañía de su 'crew' por las calle de la capital francesa, ciudad en la que falleció a finales de 2017 el diseñador al que homenajeó con su outfit y conocido por potenciar la figura femenina. Kim no había vuelto a la ciudad del amor desde el verano pasado con motivo de la presentación de la primera colección de su amigo Virgil Abloh para Louis Vuitton.

La madre de tres -que próximamente recibirá a su cuarto hijo- ya ha demostrado su preferencia por distintos animal prints en varias ocasiones. En las últimas dos semanas ha lucido outfits con patrones de inspiración salvajes, uno de ellos compuesto por un sweater ajustado, pantalones y botas de piel de serpiente que combinó con un mini bag, otra de las tendencias más vistas en las pasarelas y entre las fashion addicts. ¿Qué te parece su último look?