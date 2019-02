El histórico collar de Lady Gaga de 30 millones de dólares del que todos hablan

Lady Gaga dio mucho de qué hablar la noche del domingo, durante la entrega de los Oscar. Además de una maravillosa presentación en vivo junto a Bradley Cooper, la cantante se llevó a casa la estatuilla a Mejor Canción Original con el tema Shallow, banda sonora de A Star is Born. Si bien fue una noche de éxito, hubo un detalle que no escapó de los ojos de los televidentes y no fue otra cosa más que el collar que lució en la alfombra roja y sobre el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles. A primera vista, muchos lo reconocieron como el que Kate Hudson llevó en su papel como Andie Anderson en How to Lose a Guy in 10 Days; y aunque se trata de una pieza diferente, la joya de Lady Gaga tiene una gran historia.

A diferencia de lo que algunos creyeron, Lady Gaga no se inspiró en Andy para decorar su vestido negro de Alexander McQueen. Valuado en 30 millones de dólares, en el collar de Tiffany & Co que llevó Stefani Joanne Angelina Germanotta, resalta un diamante amarillo de 128 quilates. La piedra fue descubierta por el fundador de la firma, Charles Lewis Tiffany, en Sudáfrica.

Lady Gaga no es la única celebridad que lo ha lucido, aunque sí la primera en muchos años. El diamante amarillo se hizo bastante popular después de que Audrey Hepburn lo luciera para las fotos promocionales de la famosa cinta Breakfast at Tiffany's. Tiempo atrás, la soacialité Mary Whitehouse lo llevó en 1957 para su baile de debutantes en Rhode Island; sin embargo, ninguna celebridad lo había lucido y mucho menos en una ceremonia tan mediática como los Premios de la Academia.

Fue Lady Gaga la encargada de dar un nuevo giro a la historia de este diamante, el cual llevó en una gargantilla con piedras blancas y que lució con un peinado alto que dejó al descubierto su cuello, una decisión intencional para dar protagonismo a la joya. "Lady Gaga es la innovadora por excelencia, una creadora y rompedora de barrera que estamos encantados de que vaya a llevar el legendario diamante Tiffany en una entrega de premios por primera vez desde que se descubriera hace 141 años", reveló a People un portavoz de la marca.

Mismo diamante, diferente diseño

El cotizado diamante amarillo permaneció lejos de la vista del público por mucho tiempo. Únicamente se había expuesto en las famosas vitrinas de Tiffany & Co. en la Quinta Avenida de Nueva York. Gaga, como portavoz de la marca, logró rescatar la fama de la piedra en una entrega de premios en la que resultó ganadora. Sin embargo, el diseño que lució es muy diferente a la creación original. En 2012, el collar fue rediseñado por completo por el motivo del 175 aniversario de Tiffany. Con el nuevo modelo se buscó darle un toque más moderno al diamante, un resultado que quedó a la vista en el look de Lady Gaga.

