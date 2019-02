Alerta Fashion: el 'jumpsuit' de Amal Clooney que todas querrán usar

El mundo no para de hablar del espectacular baby shower de Meghan Markle en New York. Los regalos, los invitados, la locación ocupan la atención de la mayoría. Entre tanto, no hemos querido perder detalle del fashion trend que mostró la co-anfitriona de la celebración: Amal Clooney.

La esposa de George Clooney, junto a la tenista Serena Williams organizaron la celebración en el prestigioso hotel The Mark, en Manhattan. Amal fue la última en llegar a la celebración, pero como lo bueno se hace esperar, su entrada en medio de la nieve no decepcionó: llegó elegante e impecable en un jumpsuit de un vibrante color rojo.

El satinado atuendo estilo bandeau pertenece a la Colección AW18 de Sergio Hudson. Se trata de un espectacular enterizo de pantalón recto, pinzas a la cintura, largo a los tobillos, con cintura demarcada por cinturón monocromo del mismo tejido y color.

Para completar la impactante pieza, Amal se decantó por unos Plexi 70 Metallic Leather Pumps ($521), dorados con transparencias de PVC de Gianvito Rossi y clutch animal print color escarlata. Eligió un abrigo de invierno negro y lo colocó sobre sus hombros para protegerse del frio, sin restar protagonismo al resto del atuendo.

De complementos, solo unos pendientes de aro que no le restaron protagonismo a su melena de ondas suaves. Luciendo un maquillaje sencillo -que destacó con labios rojos mate que hacían juego con su atuendo- Amal fue sin duda el centro de todas las miradas. Definitivamente este lady in red es el look de invitada o anfitriona que querremos emular en nuestras próximas citas, ¿te gustó su elección de vestuario?

