Máxima de Holanda, inspiración 70's en su visita a Jordania

La reina Máxima de Holanda se encuentra desde el lunes en una gira de tres días por Jordania para apoyar el empleo femenino. En su primer día de jornada, la royal conoció algunas emprendedoras locales, como vendedoras y peluqueras, haciendo gala, además de su implicación social, del gusto personal que la ha encumbrado como una de las mujeres de la realeza mejor vestidas.

Para la ocasión, eligió uno de sus prendas favoritas: el chaleco. De modo que lució un estilismo con un toque setentero, en línea con las tendencias de esta temporada, que compleó con la mencionada prenda sin mangas. Un look cómodo y con botas de ante, alejado de su apuesta de la semana pasada, más en línea con el estilo de l reina Letizia y sus controvertidos zapatos.

Firmas como Calvin Klein, Dior o Miu Miu han hecho del chaleco uno de los elementos estrella en sus colecciones de Otoño/invierno. Máxima de Holanda, fiel seguidora de las tendencias, no podía dejar pasar la temporada sin lucir esta pieza. Aunque no es la primera vez que la Reina juega con esta prenda -hace dos veranos sorprendió en su viaje oficial a Vietnam con un estilismo en amarillo y blanco- no suele ser una elección invernal a la que recurra a menudo. Buscando la armonía a través de los colores, combinó la pieza con un swater de cuello alto y dejó que fuera el pantalón acampanado el que añadiera un toque especial al look, con un estampado de cuadros.

Esta combinación de chaleco y pantalones acampanados puede que no sea una de las más comunes en el armario de la realeza, sin embargo, no hay conjunto que se le resista a Máxima de Holanda, quien ya ha demostrado en otras oportunidades que es de las reinas más osadas a la hora de elegir sus outfits. De hecho, su elección nos recuerda a un estilismo que se hizo muy popular en 1977 gracias a Woody Allen. A finales de la década, la actriz Diane Keaton rodaba Annie Hall con un look que bien podría haber servido de inspiración a la Reina en esta ocasión.

Si de algo es consciente Máxima de Holanda, a la hora de vestirse, es del poder de los complementos, ya que convierte los detalles en los mejores aderezos de cualquier look. Para su visita a Jordania hizo lo propio incluyendo un cinturón ancho ceñido al talle por fuera del chaleco, bolso de Celine de la pasada colección de primavera 2017, que llevó a juego con los botines. El punto distintivo se encontraba en sus joyas, ya que escogió unos pendientes de plata con forma de gardenia de Buccellati, un original diseño que llevó por primera vez en los Juegos Olímpicos de febrero de 2018 en Corea del Sur con un estilismo mucho más informal.