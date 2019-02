La cuenta regresiva hacia los Premios de la Academia está cada vez más cerca, y mientras llega el esperado día –el próximo 24 de febrero –estrellas como Penélope Cruz acuden a las entregas más importantes, como los Premios Goya, conocidos también como los ‘Oscar españoles’. La estrella de 44 años llegó al evento en Sevilla, España el sábado por la noche, nominada a Mejor Actriz por su interpretación en Todos lo Saben (Everybody Knows), película en la que actúa al lado de su esposo, Javier Bardem. El actor no pudo llegar a la premiación, pero su esposa sí que lo hizo y llegó bien acompañada por su mejor amigo, el director Pedro Almodóvar, y por su amada madre, la señora Encarnación Sánchez.

Haz click para ver la galería completa

VER GALERÍA

Penélope Cruz conquistó la alfombra roja con un modelo de Chanel

Para esta cita tan importante, Penélope se dejó ver deslumbrante con un vestido halter plateado de Chanel y un clutch de Jimmy Choo, además de mostrar una manicura a juego con su look. Para completar su outfit metálico, la actriz llevó unas joyas de Atelier Swarovski y lució un maquillaje natural, el cual resaltaba sus finas facciones.

VER GALERÍA

Los detalles en el outfit de Penélope sorprendieron a sus seguidores

Antes de entrar a la ceremonia con su amigo y con su mamá, Penélope habló con los medios de comunicación, entre los que estaba ¡HOLA! La actriz tocó temas de suma importancia como el empoderamiento femenino en Hollywood bajo el contexto del movimiento #metoo. “No es algo de lo que solo tenga que hablarse durante la temporada de premios, debería de hacerse todo el tiempo”, indicó.

VER GALERÍA

Penélope Cruz tuvo a su madre a su lado en la prestigiosa ceremonia de cine español

“Desafortunadamente (la igualdad de género) no es solo (un problema) en nuestra industria, es global. (Como actrices) siempre tenemos a alguien poniéndonos un micrófono frente a nosotros, pero como maestra, ama de casa, enfermera… nadie les está preguntando a ellas acerca de las condiciones en sus lugares de trabajo o que ocurre, incluso, en sus hogares”, continuó. “Así que espero que esto sea solo el principio de una revolución verdaderamente necesaria y cuando hablo de ello, no me refiero solo a las mujeres en nuestro gremio”.

Más notas como esta:

- Penélope Cruz deslumbra en la alfombra roja vestida por el diseñador favorito de la realeza

- Descubre los secretos detrás del clóset de Penélope Cruz

Javier y Penélope han participado en dos películas aclamadas por la crítica en dos años consecutivos, Todos lo Saben y Loving Pablo, de 2017. Acerca de esto, la actriz fue cuestionada si de aquí en adelante los veríamos en la pantalla grande como un ‘dúo dinámico’. Ante esto, respondió: “No es algo que estemos planeando hacer”, expresó. “Pero si llega la oportunidad lo haremos, pero no muy a menudo”.