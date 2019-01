Penélope Cruz llevó consigo la fiesta a los Premios José María Forqué en Zaragoza, España. Con un vestido de lentejuelas, la actriz ganadora de un premio Óscar brillaba ante la mirada de todos a su paso por la alfombra roja de la entrega, la cual se llevó a cabo el pasado sábado 13 de enero. El elegante estilismo de la actriz de 44 años iba en sintonía con su estatus de estrella nominada como Mejor Actriz. Pero no solo ella figuraba en las categorías de estos premios, sino que su esposo, Javier Bardem –quien no estuvo presente en la gala—también aparecía en las ternas gracias al papel que desempeñó en el thriller Everybody Knows, en el que actuó con ella. A pesar de que la española no se llevó el premio a casa, definitivamente ganó por su exuberante estilo.

Penélope Cruz conquistó la alfombra roja con este look

Deslumbrante ante la luz, el atuendo de Penélope fue el centro de las miradas. Diseñado por la marca de moda europea Ralph & Russo, uno de los favoritos no solo de ella, sino también de miembros de la realeza como Meghan Markle y Kate Middleton, el vestido era de corte asirenado y estaba adornado con pedrería. Su color rosado impactó a todos en la alfombra roja, dejando ver que un auténtico ícono de la moda estaba entre los presentes.

En cuanto a su look, Penélope lució su melena suelta con unos rizos ligeramente marcados. La actriz llevó parte de su abundante cabellera de lado, acomodada detrás de su oreja derecha. Con este sutil acomodo de cabello, dejó a la vista unos deslumbrantes pendientes de diamantes. La estrella de cine optó por otros accesorios de los más discretos, debido a la extravagancia de su vestido, usando únicamente unos anillos. La nominada completó su atuendo con unos pumps dorados que iban a la perfección con su atuendo.

Así lució en la entrega de los Golden Globes

Penélope lució un aspecto bronceado que iba de la mano con el llamativo vestido que lució. Este look era similar al glamoroso maquillaje que llevó en la pasada edición de los Golden Globes, una ceremonia en la que también vistió un diseño de Ralph & Russo. Para la ocasión, su maquilladora Charlotte Tilbury recurrió a productos fáciles de obtener para darle al artista una piel radiante y unos ojos sensuales.