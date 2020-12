Con sus múltiples eventos fashionistas, sus increíbles rascacielos y diversidad cultural, no es sorpresa para nadie que New York figure entre las ciudades más elegantes del mundo.

Seguro has visto franelas con el clásico “I love New York” que sirven de souvenir para recordar tu visita pero Madonna no se quedó allí y lo nombró canción en la que así mismo dice en ella: “I don't like cities, but I like New York”.

Entre los íconos de esta ciudad tan visitada por los turistas tenemos: el Rockefeller Center, el puente que conecta la parte baja de Manhattan con Brooklyn sobre el East River: el Puente de Brooklyn; el observatorio del Freedom Tower o One World Trade Center y por supuesto sus fabulosas tiendas y restaurantes.