Sin accesorios, maquillaje, ni prendas de marca. Cuando no están expuestas a las cámaras, las celebridades del momento dejan la perfección de sus atuendos a un lado para enfundarse en outfits mucho más relajados. Sin embargo, esto no quiere decir que sus home looks no reflejen la faceta más fashionista de cada una de ellas.

Así lo han demostrado en redes sociales durante las semanas en las que hay que quedarse en casa, donde además de compartir rutinas de ejercicio, recetas, secretos de belleza y vida familiar, nos enseñan que sus pj’s, batas y monos favoritos, están cargados de estilo. Desde Khloé Kardashian hasta Tini Stoessel , todas tienen algo en común: quedarse en casa no es sinónimo de desarreglo.