Pese a que Khloé Kardashian y Tristan Thompson se separaron en 2019 después de que salió se conoció sobre la infidelidad del jugador de la NBA, la expareja vive la cuarentena bajo el mismo techo y cuidan de su hija, True Thompson. Y ahora que la pequeña cumplió dos años el domingo, sus padres no solo han demostrado que son un equipo sino que también hicieron todo lo posible para organizar una divertida fiesta pese al aislamiento por coronavirus. La estrella de Keeping Up with the Kardashians compartió algunos de los momentos más tiernos de la fiesta con temática de Troll; desde una pila de regaloshasta sus pasteles para que True pudiera apagar sus velas dos veces, una con cada uno de sus padres.