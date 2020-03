Un tratamiento exfoliante será una excelente forma de aprovechar el tiempo que tienes libre. Para ello necesitarás de una taza de azúcar (preferiblemente morena), media taza de sal marina, dos cucharadas de aceite de oliva o coco, una cucharada de miel y si gustas otra de tu aceite esencial favorito y dos cucharadas de jugo de limón.

Mezcla todos los ingredientes en un bowl (ten en cuenta que no debes estar expuesta al sol porque usarás un cítrico) y aplícalo en toda tu piel dando suaves masajes en círculos.

Luego, retira con agua tibia y no olvides aplicar hidratante, pero recuerda que este scrub no es adecuado para tu rostro ya que sal gruesa y azúcar morena pueden irritar esa piel que es mucho más sensible. Para el rostro mezcla dos cucharadas de azúcar granulada con una de aceite de oliva o coco y aplica dando suaves masajes circulares.