Los caprichos en la pastelería para combinar con comida de mar

Mi especialidad es la comida de mar y por supuesto me encanta hacer deporte, de hecho no es un secreto que amo montar en bicicleta, pero también me encantan los postres y las tortas, especialmente acompañados con un buen café para tardear. Cuando hablamos de pescados y mariscos no los solemos combinar con postres, pero hoy te quiero mostrar que no son incompatibles y pueden llegar a hacer un gran equipo si se saben balancear los diferentes sabores y texturas.

Me alegra poder llegar a ti, que tal vez quieres aprender a cocinar o por el contrario eres un amante de la cocina como yo. Por eso me emociona solo imaginar el momento en que estés preparando todas mis recetas y aplicando todos los secretos que aquí te compartiré.

Te invito a que preparemos juntos mis platillos preferidos! ¡Te aseguro que quedarán brutales!

Una de las razones por las que la comida de mar y río me atrapó es por la cantidad de preparaciones que se pueden hacer, en cada lugar encontrarás recetas diferentes y muchísimas variaciones. Elegir un buen postre es fundamental para cerrar con broche de oro tu comida y cuando hablamos de postres que acompañen los pescados y mariscos, suelo preferir las opciones cítricas, ya que ayudan a cortar el sabor de los mariscos que suele ser un poco dulce y no resultan empalagosos.

El encocado de pescado consiste en un delicioso pescado blanco en salsa de coco, me gusta acompañarlo con arroz blanco y cilantro para darle un toque más fresco. Para tomar, recomiendo un vino rosado o una opción sin alcohol, té helado. Un excelente postre para este plato sería un pie de limón, ya que no solo es delicioso, sino que nos ayuda a cortar ese toque dulce que suelen tener los mariscos, en especial este plato que se vuelve más dulce por la salsa de coco. Sin duda es la combinación perfecta.

Siempre me ha encantado experimentar con distintos sabores y es por esto que al inicio de mi carrera como cocinero decidí hacer mi propia versión de calamares rellenos, esta receta la puedes encontrar en mi libro cocina con el Capi, llevan un delicioso relleno de carne de cangrejo y tentáculos de calamar en trozos con salsa bechamel. Este plato resulta ideal para una cena romántica. Una opción de postre ideal es el cheesecake de frutos amarillos, ya que en este priman los sabores cítricos del maracuyá y la uchuva, creando un muy buen balance de sabores.

©Hola



Una opción de postre ideal es el cheesecake de frutos amarillos.

Sin embargo, si prefieres los postres dulces te dejo una receta mucho más fresca con la que sin duda queda bien un pudín de red velvet, su bizcocho tiene sabor a chocolate y suele acompañarse con cremas a base de queso crema.

Receta ensalada fresca de mariscos

Acompañame a preparar esta deliciosa ensalada fresca con mariscos, ideal para un almuerzo de amigos.

Ingredientes: