Ximena Duque comparte sus millonarias ganancias en su fase como empresaria

En una reciente ronda de presuntas y respuestas con sus fans, Ximena Duque contaba que no estaba segura de cuándo volvería a la televisión ya que está feliz de ser mamá 24/7. Un sueño que desde hace años tenía, pero que como actriz no podía hacer realidad sin sacrificar la parte económica. Fue hasta hace tres años que nació su segunda hija, Luna Adkins, que puso manos a la obra para poder estar en casa al pendiente de su pequeña y su primogénito, Cristan Carabias, y encontró en el mundo empresarial el ticket dorado para no sólo estar cerca de sus hijos, sino ganar tanto dinero como ella se lo proponga.

©@ximenaduque



Ximena Duque reveló a cuánto ascienden sus ganancias como empresaria

Aunque las fotos de su estilo de vida daban muchas pistas de lo bien que le iba, la esposa de Jay Adkins reveló esta semana cuánto es que gana vendiendo productos para el cuidado del cabello y skin care. “Nunca es tarde para tomar acción. Aquí te enseñaré exactamente cómo lo hice y cómo lo sigo haciendo”, explicó en una de sus publicaciones en Instagram.

“En casi dos años he generado en ganancias casi tres millones de dólares. No les digo esto por dármelas, se los digo porque aquí tú puedes generar el dinero que tú quieras”, detalló sobre la millonaria suma que impactó a sus seguidores.

La cifra cobra sentido luego de que la colombiana cambiara su casa por una más grande, le obsequiara a su hijo un lujoso auto en su cumpleaños 16 y compartiera con el mundo entero los detalles de sus vacaciones. “No creas eso de que a mí me va bien por mis seguidores. No, a mí me va bien porque hago todo lo necesario para ser siempre la mejor versión de mí todos los días”, expresó en otra de sus publicaciones.

©@ximenaduque



Desde hace tiempo Ximena deja ver en sus publicaciones lo bien que le va en el ámbito económico

“Hoy puedo estar 24/7 con mis hijos, manejar mi tiempo y poder ayudar a otros a lograr lo mismo. Hoy en día me siento orgullosa de decir que me reinventé para bien ¡¡y que en lugar de ser víctima decidí triunfar!!”, escribió feliz sin dejar de motivar a sus fans a seguir el mismo camino.

Otros ingresos de Ximena Duque

Aunque no son su principal fuente económica, Ximena Duque también cuenta con un ingreso por las publicaciones que realiza en redes sociales. En su perfil de Instagram tiene más de 4.1 millones de seguidores, convirtiéndose en una de las influencers latinas favoritas. Además, la colombiana de 36 años tiene su propia línea de gafas para el sol que también cuenta a la hora de sumar los ingresos.