Los secretos del pargo rojo y una deliciosa receta para compartir: Salmón ahumado toast

A veces me gusta cerrar los ojos y mejor si es así, junto al mar. Me encanta agradecer todo lo que tengo y por supuesto al mar también porque este me da mi sustento día a día y además, me permite desarrollar mi pasión por la cocina. Asimismo, me gusta agradecer a los pescadores de mi país, Colombia, que día a día ejercen su labor de manera artesanal y gracias a ellos puedo llevar a mi empresa, compañía del mar el pescado fresco del pacífico colombiano. El 5 de junio se celebró el día internacional del medio ambiente y es por esto que hoy dedico este espacio para rendirle homenaje a la pesca sostenible. Esta práctica es principalmente artesanal y aparte de generar alimentos favorables para nuestro organismo por su alto contenido nutricional, trae grandes beneficios, como minimizar la contaminación en los mares y respetar un poco más el ciclo de vida de las especies. Además, genera el empleo del 90% de pescadores a nivel mundial, por lo cual es la principal fuente del desarrollo de las pequeñas comunidades pesqueras.

“Me alegra poder llegar a ti, que tal vez quieres aprender a cocinar o, por el contrario, eres un amante de la cocina como yo. Por eso me emociona solo imaginar el momento en que estés preparando todas mis recetas y aplicando todos los secretos que aquí te compartiré”.

¡Te invito a que preparemos juntos mis platillos preferidos! ¡Te aseguro que quedarán brutales!

HOY TE QUIERO COMPARTIR LOS SECRETOS DEL PARGO ROJO

El pargo rojo es un pescado que se obtiene en el mar a menudo gracias a la pesca artesanal y sostenible, así como el viudo de capaz de río.

Para un exquisito almuerzo en familia, recomiendo un pargo rojo frito acompañado con una ensalada de verduras frescas, patacones o tostones y arroz con coco. Este tipo de pez es muy bueno para asar, entero o en filetes. Si lo haces entero, llena el cuerpo con rodajas de limón, hierbas, especias, algo de mantequilla y una vez esté listo me darás la razón, de lo delicioso que queda.

El pargo rojo es muy popular en el sur de los Estados Unidos y el golfo de México, donde su carne es muy apreciada y utilizada. Lo bueno del pargo rojo es que además que es una fuente poderosa de omega 3, es muy bajo en calorías, o sea, que puede ser perfecto para mantener un buen régimen alimenticio y posee un reseñable contenido de vitamina A, que ayuda al desarrollo de los huesos, los dientes, los tejidos blandos, las mucosas y la piel; a la formación de la retina, por lo que se conoce también como retinol. y su consumo contribuye además a la prevención de enfermedades infecciosas.