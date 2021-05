El famoso chef Juan Manuel nos cuenta cómo es cocinar para Sofía Vergara, la estrella Michelin y más

©Juan Manuel Barrientos





¿Tienes una celebridad de ensueño o una persona para la que aún no has cocinado, pero te gustaría?

“Para mí, cocinar para todas las personas es importante, sobre todo los niños son mis clientes favoritos. Un sueño genial fue poder cocinar a Andrea Bocelli, he tenido la oportunidad de cocinar una vez en su casa en Florida, y otra en Elcielo Miami y la última vez el cantó a su esposa en medio de la celebración de cumpleaños, este puedo decir que fue un sueño cumplido”.

Sabemos que uno de los principales fuegos que enciende tu horno (por así decirlo) es cocinar por la paz en Colombia. Tu trabajo de caridad con la Fundación El Cielo es verdaderamente admirable. ¿Alguna actualización en ese frente?

“Actualmente estamos más enfocados en desarrollar proyectos de promoción ambiental, para preservar el medio ambiente. Algo positivo de la culminación de la guerra en Colombia es que ya hay menos soldados mutilados. Antes la no violencia era nuestro foco, ahora se está centrando en capacitar a niños para que sepan cuidar el medio ambiente, y hay un agro taller como proyecto a futuro. Hemos capacitado soldados víctimas de mina anti-persona, ex guerrilleros, ex paramilitares, victimas e indígenas y esto llena de mucha satisfacción, sobre todo cuando ex enemigos en el conflicto terminaron siendo amigos como paso con varios empleados que aún cocinan para nosotros”.

Finalmente, cuando la gente comience a reunirse y entretenerse nuevamente, nos encantaría saber si tienes algún consejo general para cocinar.

“Mi consejo es que cocinen en familia, cualquier cosa compartida en torno a una mesa familiar es gratificante y supera cualquier otra experiencia gastronómica, lo que se prepara en unión familiar y come con amor es invaluable. A mí me gusta poner trufa rallada o aceite de trufa en muchas cosas aunque a la gente le parece raro… me encanta prepararle waffles veganos a mi hija Azul porque ella solo se alimenta a base de plantas”.

