Pepe y Heather: una historia de esperanza y segundas oportunidades

Esta es la historia de una familia unida que se ha enfrentado y vencido el cáncer infantil no una, sino dos veces. Pepe y su tía Heather fueron diagnosticados con cáncer y tratados en el St. Jude Children’s Research Hospital. La comodidad de ser tratados en el mismo lugar les ayudó a ellos, y a su familia, a afrontar su enfermedad y su tratamiento con tranquilidad.

En febrero de 2017, a los 17 años, a Heather le diagnosticaron una forma rara de leucemia. “Yo era una chica normal de 17 años. Y luego, instantáneamente, cuando lo escuché, no supe qué pensar. Me sorprendió escuchar esas palabras...tienes cáncer.” A lo largo de su tratamiento, Heather confió en el apoyo de su madre. “Siempre me he aferrado a mi mamá. Trabajaba todo el tiempo, pero siempre estaba ahí. Realmente es una estrella… no podría haberlo hecho sin ella. Todo lo que necesitaba, lo hacía posible”.

Sonia, la mamá de Heather, a su vez, confió en el apoyo del personal de St. Jude. “La primera vez que entré… una enfermera me estaba esperando. Me abrazó y me dijo que todo estaría bien. Si no entiendes algo, te lo explican,” ella dijo. “Si necesitas un intérprete, llaman a alguien. Dios y el Hospital St. Jude, es increíble lo que hacen.”

©St. Jude Children's Hospital



La experiencia de Heather en St. Jude la ha inspirado a convertirse en especialista en vida infantil.

Heather dijo que su experiencia en St. Jude fue inspiración para sus propias metas y aspiraciones. “Todos fueron tan buenos, explicándome mi diagnóstico y lo que harían. Tienen especialistas en vida infantil y organizan eventos, bailes de graduación, graduaciones y fiestas para que los niños tenga una situación normal. Creo que eso es lo que quiero hacer. Amo a los niños y me gustaría que se sintieran cómodos, como me hizo sentir mi especialista en vida infantil. Todo en la vida sucede por una razón, y siento que St. Jude me mostró lo que estaba destinado a hacer en la vida. No puedo agradecérselo lo suficiente.”

©St. Jude Children's Research Hospital



Pepe con su mamá, Tiffany

Dos semanas antes de su primer aniversario de estar libre de cáncer, el sobrino de 6 meses de Heather, Pepe, fue diagnosticado con neuroblastoma, un tumor canceroso. Fue tratado en St. Jude, al igual que Heather. Cuando la madre de Pepe, Tiffany, se lo contó, Sonia no podía creerlo. Una vez que el médico confirmó que sería trasladado a St. Jude fue entonces cuando Sonia le dijo a Tiffany: ”No te preocupes, está en las mejores manos.”

“Cuando me enteré por primera vez, pensé que mi mundo se derrumbaba”, dijo Tiffany. “Sólo saber que Heather lo superó, fue un gran alivio para mí, saber eso. Y el médico simplemente hizo que se sintiera aún mejor.”

©St. Jude Children's Research Hospital



Tiffany con Pepe durante uno de sus tratamientos en St. Jude

Tiffany encontró fuerza en el apoyo de su familia cuando Pepe comenzó el tratamiento en St. Jude, con tan solo tenía 6 meses de edad. “Para Pepe, eso es todo lo que sabía. Todo era normal para él. No sabía nada más. Su patio de recreo eran los pasillos de St. Jude. Cuando Pepe sonreía, veía el lado bueno de las cosas, no siempre hay que estar triste, no siempre tienes que estar asustado porque él nos mostró su fuerza,” dijo Tiffany.