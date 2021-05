Prepara este delicioso Avocado Toast para este 5 de mayo

#Los tips de El Capi

Recomiendo utilizar pan francés, pero puedes usar el que más te guste. Puedes añadir tu queso crema favorito. Recomiendo tostar el pan en una sartén antiadherente.





¡Un delicioso plato rico en carbohidratos y proteínas para empezar el día con toda la energía!

¿Parar, yo? ¡Eso nunca! Me adapto, creo y moldeo la dinámica de mis negocios como una máquina que no se detiene y cuando alcanza su nivel estable, siento que es tiempo de seguir creando, y de eso se trata, me emociona el perpetuo estado de iniciación, es allí donde traigo innovación a lo que hago todos los días para nuestros clientes. Y eso, no es nada aburrido, es más bien brutalmente divertido.

El Chef Capi

Acerca de ‘El Capi’

Juan Carlos Amaya Guevara es empresario, autor, conferencista, chef experto en comida de mar, investigador gastronómico, apasionado por el ciclismo y coleccionista de música. Por más de una década ha creado un grupo de empresas (Fishop Alimentos Gourmet, Compañía del Mar Pescadería, Sattvica Café Gourmet, El Merlin de Cabo Blanco (sucursal Colombia), Amor a Mar y El Capi) sustentadas en su pasión por los alimentos, la búsqueda de calidad y el aprovechamiento sostenible de pescados, mariscos, y más de ochocientos productos de cocina y gastronomía en general. Con su visión, consigue crear experiencias reales y auténticas inspiradas en un estilo de vida libre, consciente y sostenible. La fe y la disciplina, combinadas con la capacidad de liderazgo, creatividad y talento de Amaya, permiten que su estrategia empresarial produzca resultados sobresalientes en todos los proyectos que ha emprendido, y en los que salta a la vista un amor y dedicación profundo por lo que hace. Todo esto lo aprendió en su juventud, cuando perteneció al ejército Colombiano, y donde alcanzó el grado de Capitán con título en Ciencias Militares y Administración Logística. Apartado de su vida como Capitán, empezó a pulir su pasión realizando estudios en Argentina, Perú y Colombia. Se dedicó a recorrer el mundo investigando, aprendiendo y practicando la sazón más autóctona de cada país y región. Con “El Capi”, su marca personal, Juan Carlos trasciende fronteras aportando contenido, educación, experiencias y entretenimiento, a los amantes de la gastronomía de mar que quieran aprender a cocinar y disfrutar de sus secretos. Amaya es un experto apasionado por los sabores y la cocina, y ha sido invitado a compartir sus secretos e historia en CNN en Español, El Tiempo, RCN Intencional, Venevision Plus, El País, Univision, Cromos, HOLA! Colombia, Blu Radio, Olímpica Stereo, Telepacifico, entre otros.