Wendell Figueroa nos cuenta todo sobre su nuevo proyecto, Picou Borbón, una galería de arte virtual

La pandemia de Covid-19 que acosa al mundo, nos ha obligado de alguna manera a ver todo desde otra perspectiva. Todo a lo que estábamos acostumbrados —desde nuestra vida social a nuestro trabajo— ha cambiado drásticamente y, en muchos casos, nos ha movido cambiar completamente rutinas y costumbres. Hablamos con Wendell Figueroa Ruiz, un reconocido relaciones públicas especializado en el mundo del lujo basado en Nueva York, a quien la pandemia le ha empujado a iniciar un nuevo emprendimiento en el mundo del arte, la galería Picou Borbón.

¿Quién es Wendell Figueroa?

Nací en San Pedro Sula y desde hace 35 años vivo en Nueva York. Aquí estudié administración de empresas, especializándome en marketing y comunicación; en la universidad Sorbona de París estudié literatura y filología francesas. Después obtuve un MBA en Comercio Internacional. Soy amante de la historia, de la cultura y del arte; me encanta leer y aprender cosas nuevas, mi más grande pasión es viajar y he visitado más de noventa países, ya sea por motivos de trabajo o de vacaciones; hablo cinco idiomas. Me gusta la belleza y los productos artesanales hechos a mano –como ropa, calzado o artículos de diseño, que es lo que me ha movido –en parte—a emprender este proyecto nuevo proyecto de la galería de arte Picou Borbón.

Mi carrera en el mundo de la comunicación y las relaciones publicas me ha llevado a trabajar por todo el mundo y a especializarme en la industria del lujo y he representado a muchas conocidas de joyería, relojes, moda y complementos –como Bizzotto, Jewelmer, Lisa Nik, Lottusse, Mattioli, Portrait Eyewear, Salvatore Ferragamo, Tous y Versace y por muchos años he trabajado con la prensa especializada y conocidos artistas.

©Marshall Troy Wendell Figueroa

¿Cómo ha cambiado tu vida desde el Covid-19?

A parte de que todo se ha ralentizado a nivel de trabajo, por no decir parado totalmente en algunos aspectos, desde febrero que estuve en Burgos, España, por una fiesta, no he vuelto a viajar. Antes de la pandemia, solía viajar todos los meses ya fuese a reuniones de trabajo, eventos de las marcas con las que colaboramos o a fiestas de amigos. Todo eso parece haber desaparecido y ahora me parece imposible el poder viajar con tanta facilidad como antes. En cuanto al trabajo, las empresas y marcas están siendo más cuidadosas a la hora de invertir en nuevos proyectos, dada la inestabilidad e inseguridad que imperan en estos momentos. Todo esto me ha ayudado a descansar y pasar más tiempo en casa, algo que no hacía desde hace mucho tiempo; ahora puedo dormir más, leer y disfrutar de la cocina, uno de mis pasatiempos favoritos.

¿Como lograste sobrevivir a la pandemia?

Tengo que decir que, y toco madera, hasta ahora no me he contagiado del virus, aunque tengo a familiares y amigos que si lo han hecho y han estado muy malos. Por suerte, hasta ahora, todos se han recuperado satisfactoriamente. He sido sumamente cuidadoso y he seguido las reglas impuestas por las autoridades sanitarias, procurando salir sólo para lo estrictamente necesario. Me he pasado el tiempo estudiando y leyendo libros que siempre me han interesado pero que nunca tuve tiempo para leer; he aprovechado para ver infinidad de series de Netflix y he preparado muchas recetas de cocina. En resumen, no me puedo quejar porque he podido mantener los ánimos y no creo que el confinamiento o el menos viajar me hayan afectado a nivel emocional, hasta ahora. En los meses de calor pude salir de senderismo o a montar en bicicleta todos los días y tengo que decir que el estar fuera y disfrutar de la naturaleza también han sido de gran ayuda. También colaboro como editor en la revista The Sustainable Mag que habla sobre la sostenibilidad en el mundo de la moda y el lujo pero con un enfoque más bien juvenil.