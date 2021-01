El año en búsquedas: las tendencias de Google en 2020

1. Como cortar el pelo de un hombre en casa (How to cut men’s hair at home)

2. Como rizar el pelo con la técnica ‘plop’ (How to plop hair)

3. Como pintar tu pelo en casa (How to color your hair at home)

4. Como lavarte las manos (How to wash your hands)

5. Como estilizar el flequillo de ‘cortina’ (How to style curtain bangs)

6. Como cortar el pelo de una mujer (How to cut women’s hair)

7. Como hacer trenzas desde la raíz (How to do knotless braids)

8. Como hacer el desvanecimiento del pelo (How to fade hair)

9. Como recortar tu propio pelo (How to trim your own hair)

10. Como hacer dermaplane (How to dermaplane)

Las recetas más buscadas

1. Pan de masa fermentada (Sourdough bread)

2. Café dalgona (Whipped coffee)

3. Churro de Disney (Disney churro)

4. Helado suave (Dole Whip)

5. DoubleTree galleta (DoubleTree cookie)

6. Albóndiga Ikea (Ikea meatball)

7. Chaffle-waffles keto (Chaffle)

8. Bollo de hamburguesa (Hamburger bun)

9. Sándwich de ensalada de huevo (Egg salad sandwich)

10. Pan de plátano saludable (Healthy banana bread)

Los shows de televisión más buscados