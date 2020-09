¿Sabes cómo ayudar a tus hijos a resguardar su seguridad en internet?

4-Controles parentales

Para evitar el acceso de tus hijos a contenidos no deseados debes establecer tanto filtros parentales en los dispositivos que utilicen, como un límite de tiempo en su uso. Los expernos recomiendan que los menores de 6 años no accedan más de una hora y los mayores de esa edad no más de dos.

Toma en cuenta que el mejor filtro de control parental siempre serás tú. Acompaña a tu hijo en sus primeros contactos con internet, se trate de ver videos con ellos, jugar videojuegos o investigar sobre temas que le llamen la atención.

De esta manera no solo estarás reforzando tu relación y tus vínculos al conocer sus intereses e inquietudes, sino que podrás guiarles y enseñarles qué contenidos son de calidad y cuáles no, por no ser apropiados para su edad.Es una tarea que no se debe postergar.



