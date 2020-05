Avanzado: hasta 14 comidas sin carne a la semana, lo que significa que “aún puede comer su hamburguesa o sándwich de pavo una vez al día”. No más de 18 oz de carne en total durante el resto de la semana.

©Istock Si no estás dispuesto a renunciar a algunos de tus platillos favoritos pero quieres asumir una vida más ‘vegetariana’, puedes empezar con la dieta flexitaria: no tiene que ser todo o nada.

Experto: Se come carne 6 o menos veces por semana (no más de 9 oz de carne) o no la come durante semanas solo en ocasiones especiales. Estas pueden ser, según Blatner “momentos significativos de carne” como son las barbacoas familiares, comidas festivas como Thanksgiving, una cena especial con la pareja o al viajar pues “no hay mejor manera de experimentar una cultura diferente que probar su comida, y esta dieta te da espacio para disfrutarla”, concluyó la nutricionista flexitariana. Lo mejor es que cada quien puede seguir su propio ritmo, disminuyendo lentamente la cantidad de carne que consume.

Beneficios de la dieta flexitariana

Según la experta, las personas que siguen una dieta semi-vegetariana tienen un peso corporal más bajo en comparación con las que consumen carne regularmente. Además, registran una menor incidencia de enfermedades metabólicas y tienen un menor riesgo de sufrir diabetes tipo II. Así mismo, combinar la dieta flexitaria con actividad física puede reducir los riesgos de cáncer de mama y próstata.

