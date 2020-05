Las hermanas Kardashian se han convertido en toda una referencia de belleza, y cada secreto que sacan a la luz pública se vuelve trending topic . Uno que recientemente dieron a conocer en un video conjunto, Khloé y Kourtney cuenta un truco muy específico y que ambas comparten para el cuidado de su cabello. Para sorpresa de muchas, las empresarias han confesado que no lavan su pelo con tanta frecuencia como creeríamos, ¿quieres saber la razón?

©YouTube Las hermanas Kardashian comparten con sus millones de seguidores sus rutinas de belleza

Para un pelo más saludable

El secreto de las hermanas Kardashian fue revelado en un encuentro virtual entre ambas –a través de una conocida plataforma audiovisual– en el que entre varios temas, comparten sus rutinas de cuidado capilar.

Khloé comentaba divertida a su hermana, “Debes saber que te pareces mucho a mí tocándote tanto el pelo”, a lo que Kourtney respondía: “¿Sabes por qué? Se me quedó así después de ducharme, dejarlo secar y dormir. ¡Ni siquiera me lo he peinado hoy!”.

La mayor de las hermanas confesó que últimamente lo lava solo con agua después de entrenar, mientras que Khloé explica que se lo lava en profundidad al principio de la semana y durante el resto de los días usa sólo shampoo en seco. ¿La razón? Muy simple y saludable: Es para retener por más tiempo los aceites naturales y evitar que las puntas se abran.

©iStock El lavado del pelo no debe ser seguido para evitar maltratar el cuero cabelludo

Los especialistas lo confirman

Especialistas, como el dermatólogo Lynne Goldberg, y Neil Moodie estilista de celeridades como Demi Moore y Scarlett Johansson , coinciden que se debe dejar respirar el cabello, especialmente el cuero cabelludo, para no maltratarlo y prevenir el exceso de producción de grasa, que se reseque o irrite. “Lo más adecuado es no lavar el cabello todos los días, a menos que un dermatólogo lo indique, por razones médicas”, asegura el especialista Goldberg a Bussines Insider.

Por su parte, la estilista Neil, ha advertido en Femail, que las mujeres corren el riesgo de arruinar su melena por un “lavado excesivo del cabello” lo que hace que las hebras se debiliten y quiebren.