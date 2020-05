Retomar la rutina de ejercicios después de un tiempo puede ser una tarea difícil. No importa cuanto desees verte y sentirte bien, esta motivación no siempre es suficiente para volver. Es en esos momentos cuando necesitamos el ejemplo y las palabras de aliento de quienes también han tenido esos bajones de ánimo que le impiden retomar sus rutinas de entrenamiento. Ante estas dificultades, la presentadora Francisca Lachapel confiesa que ha contado con el consejo de amigos y entrenadores, quienes le han inyectado lamotivación necesaria para volver al mundo fitness.

©@franciscalachapel Francisca Lachapel reconoce que no le encanta hacer ejercicios, pero los hace por los beneficios que traen

La talentosa ancla de Despierta América compartió en una conocida red social, que su mente no se encontraba enfocada a principio de año –después de las fiestas decembrinas– a pesar de que habían pasado ya varios meses. “A diferencia de lo que muchos podrían pensar de mí, que me encantaaaa hacer ejercicios, la realidad es que no. Perooo yo entiendo que ejercitarme, poner en movimiento mi cuerpo, me beneficia muchísimo”, compartió en la publicación.