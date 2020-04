7 razones por las que tu ‘workout’ puede estar fallando

4. Acumular en un día el ejercicio para seis. Resulta que en toda la semana te dedicaste a otras actividades y nunca lograste hacerte un espacio para el entrenamiento. Pretender recuperar el tiempo perdido en una sola jornada, no es solo imposible, sino riesgoso. Puedes terminar incluso con una lesión.

5. No cuidar la técnica. Hacer los ejercicios de de determinada forma u orden, no es un capricho o una ocurrencia de moda. Controlar los movimientos, realizarlos de manera consciente, evitar la hiperextensión de músculos, etc., hará más efectivo el trabajo físico y evitará que hagas daño a tus articulaciones, músculos, huesos y tendones.

©iStock Mejorar tu alimentación es un punto básico para que tu condición física mejore

6. Consumir pocas proteínas. En cualquier dieta balanceada es importante la elección de buenos alimentos proteicos. Pero si a eso le sumas que realizas actividad física regularmente. Debes asegurarte de que tu dieta sea rico en este tipo de nutrientes, ya que es esencial para ayudar al cuerpo a recuperarse y lograr los objetivos de adelgazamiento y tonificación.

7. Ayunos no planificados. Muchos expertos consideren que lo ideal es que si te ejercitas a primera hora de la mañana, debes hacer un desayuno ligero que te aporte la suficiente energía, pero de rápido procesamiento. Sin embargo, hoy día existe una tendencia muy seguida de practicar ayunos. No obstante, estos deben responder a un plan previo que te permita comer los carbohidratos y grasas suficientes con anterioridad para que tu organismo responda bien a las exigencias de entrenar sin comer. La recomendación es que este tipo de prácticas sea guiada por un nutricionista.

Revisa todos los tips que te hemos dado, consúlta las dudas con tu entrenador y haz los cambios que necesitas. Verás cómo comienzas a tener mejores resultados de inmediato.