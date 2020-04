Cómo seguir una rutina de belleza vegana en 3 simples pasos

3. Hidratación

Después de una buena limpieza facial, una hidratación que nutra a profundidad la piel será lo más indicado. Para ello puedes utilizar aceites ricos en vitamina E y C, que contribuyan a iluminar y suavizar al rostro. Así como hacer uso de cremas humectantes con propiedades antioxidantes que hidraten y alisen la piel al máximo.

Algunas alternativas que te podrángustar son el Garnier BIO - Face Oil Firming with Essential Oil Lavender and Organic Argan and Vitamin E ($10.03), ACURE Brightening Day Cream ($12.97), Nourish Organic Ultra Hydrating Face Cream ($15.29), Herbivore Botanicals - All Natural Phoenix Facial Oil ($28), Osmia Purely Simple Face Cream ($60).

©Amazon

Así que ¡no lo pienses más! y únete a esta tendencia con un ritual de cuidados vegano, logrando una belleza más natural y con propósito. ¿Te animas?