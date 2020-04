Kourtney Kardashian tiene un secreto para mantener su sistema inmunológico por todo lo alto y lo obtuvo de Kris Jenner hace más de diez años. Durante una entrevista publicada en NYMag, la celeb de Keeping Up With the Kardashian contó que conoció este producto a través de su madre, que a su vez recibió la recomendación de un médico.

Se trata de un suplemento vitamínico de vitamina C que la exitosa empresaria toma diariamente y solo aumenta la dosis si siente que se está enfermando: "Lo tomo todas las mañanas, especialmente si siento que me estoy enfermando y 100 por ciento cuando estoy en un avión", afirmó la mayor del mediático clan garantizando que de esa manera le da un impulso extra a su organismo.

©GettyImages Tomar complementos vitamínicos en exceso no hará la diferencia, pues el organismo toma lo que necesita y el resto lo desecha.



Kourtney confesaba que no suele llevar ni tabletas de vitamina C masticables en el bolso, pero la presentación de Vitamina C lipoesférica ($40 x 30 unidades) de los laboratorios LivOn, viene en sobres que puedes mezclar con cualquier bebida durante el día. Además, está diseñada para ayudar al cuerpo a absorber la mayor cantidad de este antioxidante tan importante.

Los beneficios de este suministro mejorado de vitamina es que apoya al sistema inmunológico saludable, ayuda con la reparación muscular, protege a las células del daño causado por los radicales libres dañinos y estimula la producción de colágeno, lo cual incide en la belleza de la piel.

©@Amazon Ayuda al organismo a absorber más vitamina C para mantener el sistema inmunológico sano

Y es que de acuerdo a un estudio sobre los beneficios de Altrient Vitamina C lipoesférica por Freelance Nutrition Consultant y Writer Jenny Tschiesche BSc, el ser humano aun comiendo alimentos ricos en vitamina C, puede no suplir las cantidades suficientes de este antioxidante. Esa es la misión de este suplemento, aportar la mayor cantidad al torrente sanguíneo.