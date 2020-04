4 lecciones de vida que Kaia Gerber aprendió de su mamá, Cindy Crawford

Kaia Gerber consiguió formar parte del mundo del modelaje en Versace Young a los diez años y a los 16 caminó por primera vez en la pasarela, en el show de primavera de 2017 de Raf Simons para Calvin Klein. El enorme éxito a temprana edad –con desfiles y campañas publicitarias para las mejores casas de moda– es algo que tiene en común con su madre, Cindy Crawford. Más allá de esto o de lo sorprendentemente similares que son sus rostros, era de esperar que sus habilidades en moda y belleza corriesen por sus venas.

©GettyImages Kaia Gerber admira profundamente a su madre, Cindy Crawford

La joven modelo comentaba a Byrdie: “no se puede negar que tenemos similitudes. Y siempre he tratado de ser más como ella. Siempre he admirado la forma en que no ha dejado que nada en el negocio (del modelaje) le afecte. A mis ojos, ella es la persona más simpática y genial del mundo”.

Pero además de contar detalles de su relación familiar, Kaia ha compartido cuatro de las lecciones que ha aprendido de Cindy, su mayor ícono de belleza y sólida base donde fundamenta su filosofía de vida.

Disciplina

“En el trabajo, mi mamá siempre ha sido puntual. Ella siempre es súper profesional, por eso todos los que han trabajado con ella me dicen: 'Tu madre es la modelo más profesional que hemos conocido' (…), así que creo que heredé eso. Soy muy profesional y siempre llego a tiempo, no puedo llegar tarde. Puedo estar en el auto en Nueva York camino al trabajo, y ella se levanta temprano y me llama desde Los Ángeles para preguntarme: ¿Ya estás allí?", confesaba la modelo en la misma entrevista.

©@kaiagerber La supermodelo de los noventa ha dado la suficiente confianza a su hija dentro del mundo del modelaje

Trucos de belleza

La modelo de 18 años -criada en Malibú- también contó cuán importante ha sido la influencia de su madre en su rutina de belleza. “La mejor lección que me ha enseñado es que menos es más. Porque ella misma es muy simple. Ella no necesita mucho tiempo para estar lista; es muy de 'ir con la corriente'. Es algo que he aprendido. El cuidado de su piel también sigue esta regla. “Ella me enseña trucos, como usar aceite de vitamina E para la piel radiante, algo que no me habría imaginado”.