Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, el 60% de los materiales como el plástico, el vidrio y el papel no se recicla. Por lo que las botellas, envases y frascos, no reciben el tratamiento adecuado y terminan en vertederos o en el mar. A esto hay que sumarle que, según un estudio de Garnier, el 90% de las personas recicla sus productos de cocina, mientras que un 56% ignora qué hacer con los de belleza y no los recicla, pero ¿cómo y qué reciclar? La buena noticia es que hoy en día es muy fácil sumarse a iniciativas sostenibles del medio ambiente, la información está disponible. Existen empresas dedicadas al reciclaje y muchas de la industria de la belleza ya han tomado conciencia y acción para hacer más fácil cómo reciclar.

©Istock Aunque mucha gente aún no lo sabe, existe en el océano una isla creciente de basura

Normas antes de echar un envase al contenedor de reciclaje:

El jefe de comunicación de la empresa de reciclaje TerraCycle y Loop Europe, Stephen Clarke dio algunas recomendaciones durante una entrevista a Vogue sobre qué debemos hacer a la hora de querer reciclar: