Falta de tiempo o dinero son algunas de las razones para no acudir al gimnasio. Pero ya no tienes que escudarte en esas razones para no hacer ejercicios y tonificar tu cuerpo. Ciertamente contar con la motivación y dirección de un entrenador hace más fácil el workout, pero desde casa o al aire libre, una pequeña inversión de tiempo puede ser suficiente para mantenerte en forma. 45 minutos y siete ejercicios es lo que necesitas. Así que no pierdas tiempo y prepárate con la modalidad de bodyweight o funcionales –trabajo con el peso de tu propio cuerpo–.

Coloca una música motivadora y realiza una entrada en calor de diez minutos: una caminata rápida, correr sin prisa -incluso una caminata estática- o intercalar con el salto de la cuerda, pueden ser tu calentamiento cardiovascular. Con esto,

©iStock Las planchas son ejercicios complejos que fortalecen casi todo el cuerpo

1. Planchas y sus variantes

Colócate en cuatro puntos de apoyo: Manos y punta de los pies. Tu cuerpo debe parecer una tabla semi-inclinada con los brazos paralelos a los hombros, ni más adelante, ni más atrás. Abre las manos y separa los dedos.

Los músculos abdominales deben estar contraídos y el cuello en línea recta con el resto de la columna. Para que una plancha sea efectiva y sin riesgo debes cuidar la postura y la respiración. Cuando ya domines la técnica podrás hacer las variantes con un brazo levantado o una pierna o planchas laterales, etc.

©iStock El jump squat es una variante con gran exigencia para las piernas, core y el sistema cardiovascular

2. Sentadillas y jump squat

Su nombre bien lo dice, se trata de sentarse durante la ejecución del ejercicio, pero en un banquillo imaginario. Colócate de pie con las piernas separadas al mismo ancho de los hombros. Ahora trata de sentarte, eso sí, debes mantener la espalda lo más recta posible sin inclinarte hacia adelante. Sube e inspira, baja y exhala y repite.



Cuando domines esto puedes hacerla más complejo, y despegar los talones del piso, lo más elevado que puedas manteniendo el equilibrio o realizando un jump squat, que es realizar un salto partiendo desde la posición de sentadilla. Debes tratar de elevarte al máximo flexionando las piernas y elevando los brazos.

©iStock Las flexiones son excelente ejercicio para fortalecer el tren superior

3. Flexiones pliométrica o Push up

Vuelve a la posición de plancha y esta vez baja el cuerpo doblando los brazos hasta casi rozar el piso. Y vuelves a subir. No estires el brazo a su máxima extensión para evitar lesiones.

Puedes hacerlas con las piernas extendidas, pero si aún no tienes el dominio o la fuerza de los brazos y hombros coloca las rodillas como punto de apoyo. Este es uno de los ejercicios más efectivo para trabajar core y tren superior del cuerpo.