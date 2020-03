La maternidad es una experiencia de vida que no se detiene una vez que comienza. Si tienes uno o más hijos, de vez en cuando necesitarás echar mano de los consejos de otras madres que se encuentran en tus mismas circunstancias y si eres seguidora de Kim Kardashian, seguro estarás encantada de conocer cómo hace para llevar las riendas de su familia numerosa.

Si bien es cierto que no existe un manual con pautas para una maternidad exitosa, sí existen formas de vivir y disfrutar de esta etapa de la mejor manera posible, así como lo hace la famosa empresaria y madre de cuatro niños.

©@kimkardashian Cuando se es madre de varios niños se debe aprender a improvisar como recomienda la celeb

En entrevista concedida a Vogue, la integrante del clan Kardashian-Jenner mostró su faceta como madre y reveló varios de sus 'sectretos' enfocados en la crianza de sus pequeños North, Saint, Chicago y Psalm.

Cuando se le pidió que compartiera sus trucos sobre maternidad, respondió de forma sencilla y sin rodeos que la clave está en la improvisación. ‘Yo diría que solo tienes que improvisar’, dijo de forma relajada en el seno de su habitación y rodeada de su esposo e hijos. En la improvisación está la clave para salir adelante cuando tus planes no se llevan a cabo según lo previsto aseguraba la celeb.

La protagonista de Keeping Up With the Kardashians también reveló que se apoya en sus hermanas, tienen un chat grupal en el que intercambian consejos y experiencias para enfrentar ciertas situaciones y ser mejores madres.