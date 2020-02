Matthew Kenney es un apasionado de la versatilidad de los vegetales. “La comida vegetariana, vegana y basada en plantas ha tenido la mala reputación de no ser deliciosa, pero cuando las personas entienden qué tan deliciosa puede ser, y los sabores que podemos lograr, se sienten inspiradas a comer bien y probar cosas nuevas. Se trata de crear experiencias culinarias refinadas sin mantequilla, crema, azúcar y productos animales”, dice el galardonado y estelar visionario, autor y famoso chef detrás de los celebrados restaurante Plant Food + Wine, en Los Ángeles y Miami.

“Como chef, la comida cruda me parece la más difícil y a la vez gratificante de preparar, y me siento mejor cuando la consumo. La comida sabe mejor cuando está viva y llena de nutrientes frescos y color, que cuando está carbonizada, demasiado condimentada e irreconocible de su origen. Las plantas ofrecen todo lo que necesitamos para la salud. Con mi cocina, trato de compartir esta nueva forma de comer —llena de alimentos basados en plantas y en su mayoría crudos— con todos a mi alrededor”.

En su misión por seducir paladares, Matthew ha fundado varias academias culinarias de comida cruda y sobre la base de plantas, así como un programa de bienestar de una semana en Kukui’ula, en Hawái, que incorpora yoga, meditación, cultivo y cosecha.

“Mi infancia en Maine fomentó mi conocimiento y amor por la naturaleza. Es donde me enamoré de la comida. Luego, mi pasión por la salud evolucionó con mi práctica de yoga y por estar más conectado al planeta. Toda mi vida cambió cuando hice la transición a una dieta a base de alimentos crudos. Me sentí mejor, tuve más energía y descubrí una nueva inspiración profesional. La gente también se está dando cuenta de los beneficios para la salud que ofrece este estilo de vida y están compartiendo sus propias historias así como yo lo he hecho para tratar de lograr un cambio cultural”.

©@matthewkenneycuisine @bunsandbites “Toda mi vida cambió cuando hice la transición a una dieta a base de alimentos crudos. Me sentí mejor, tuve más energía y descubrí una nueva inspiración profesional”, comenta el chef Kenney.

Recomendaciones del Chef Matthew Kenney

Cultive sus ingredientes: “Mantener un suministro fresco de albahaca, tomillo, orégano, romero, salvia y eneldo realmente ayuda con la presentación de los platos. Al cultivar su propio jardín comestible que produzca hierbas y guarniciones orgánicas (como nuestro restaurante insignia, Plant Food + Wine en Venice) sin duda mejorará el sabor y la presentación.

Sorpréndelos con el sabor: "Me encanta usar ingredientes locales, sostenibles y de temporada, pero esto puede ser restrictivo en tanto su disponibilidad. Cuando las personas ven lo bien presentado que está un plato, se inspiran a comer bien y probar cosas nuevas. Una vez que prueban nuestra cocina basada en plantas, la mayoría se sorprenden de la intensidad y matices que podemos lograr en términos de sabor ".

La salsa es clave: “Las salsas creativas sobre la base de plantas también son un elemento importante a la hora de hacer que los alimentos crudos simples sean interesantes y únicos. Algunos de mis favoritos son el pesto, el hummus, el tahini, la salsa, el guacamole o la "crema agria" elaborada con levadura nutricional".

Restaurantes favoritos del chef Kenney

©@plantfoodandwine El restaurante insignia del propio chef Matthew Kenney es un paraíso para los amantes de las verduras y el vino.

Plant Food + Wine Venice (Los Ángeles): Su restaurante insignia es un paraíso para los amantes de las verduras y el vino. El menú elaborado por temporadas y el hermoso espacio al aire libre con un toque mediterráneo son delicias increíbles. La hamburguesa de champiñones y vegetales con ketchup de zanahoria y cheddar de girasol es para morirse.