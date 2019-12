La mayoría de las celebridades llevan en su piel diseños que exhiben con orgullo y Angelina Jolie no es la excepción. El gusto de la actriz por los tatuajes no es nuevo, de hecho comenzó en la adolescencia y hoy es una de las actrices famosas con mayor cantidad de tinta en su piel –más de 20–, con una gran carga de simbología y estilo personal. Aquí te contamos el significado de cada creación.

©GettyImages La actriz tiene tatuados lo números romanos XIII V MCMX en el brazo izquierdo, tienen un significado personal e histórico

En febrero de 2017, la celeb causó furor con la campaña de belleza realizada para Guerlain, en la cual dejó al descubierto todos sus tatoos y demostró que son muy importantes para ella. Desde esa ocasión, las impresiones en la piel de Angelina han sido el centro de atención para medios y seguidores.

En su antebrazo derecho, tiene escrito en árabe la palabra ‘determinación’ y en el izquierdo –cerca de la muñeca– luce una runa, con la letra H en homenaje a su hermano, y más cerca del codo aparecen los números romanos XIII V MCMX, que tienen significados distintos: el 13 indica que la actriz no es supersticiosa y las cifras que lo completan hacen alusión al 13 de mayo de 1950, fecha en la que el entonces primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, pronunció su célebre frase: “No tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”.

©GettyImages La celeb lleva la palabra ‘determinación’ escrita en árabe en el antebrazo derecho



El tatuaje del brazo izquierdo es precisamente uno de los más importantes porque representa las coordenadas de los lugares de nacimiento de sus seis hijos y muchos aseguran que la séptima coordenada pertenece al sitio donde nació su ex-esposo, Brad Pitt.

Firme defensa de los Derechos Humanos

La ganadora del Oscar se mantiene firme en su compromiso con la defensa de los derechos humanos y para reforzar esta misión se realizó un tatuaje –debajo del cuello– con la frase Know your rights, que también es el título de una canción de su banda favorita The Clash.