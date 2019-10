Priyanka Chopra nos revela algunos de sus hábitos para conservar la frescura y atractivo de su piel, y lucir fantástica a sus 37 años. Estas rutinas que estás por conocer le garantizan la preservación de esa belleza de la cual puede presumir.

Desde su salto de Bollywood a Hollywood, en 2015, la hermosa actriz india no ha dejado de ser noticia. De hecho, su boda con Nick Jonas, celebrada a finales del año pasado, fue una de las más esperadas de 2018. Su innegable atractivo, que la hizo merecedora del título de Miss Mundo 2000, es solo uno de los atributos que le ha permitido conquistar un puesto muy envidiable en la constelación de estrellas de la meca del cine norteamericano.

La actriz revela que su serena belleza es el resultado de la constancia y seguir ciertas tradiciones de las mujeres de su familia

Entre sus afirmaciones, destaca que ha sido un gran aprendizaje reconocer la naturaleza de su oficio, refiriéndose a la realidad vs. la fantasía que se erige delante de las cámaras, pues acepta que no todo es lo que parece. Al ser reconocida como una de las más bellas de 2019, en la revista People, ofreció una entrevista en la que dijo: “Ahora sé todo lo que hace falta para salir guapa en una portada de revista y el trabajo que hacemos. Así es como me di cuenta que el físico no lo es todo, es la confianza con la que entras a una habitación, es la habilidad de hacer tu trabajo dando lo máximo de ti misma”.

Llama la atención que este testimonio lo expresa una chica que sostiene que siempre luchó con su baja autoestima, que antes de participar en los concursos de belleza que le abrieron las puertas, fue víctima de bullying por su apariencia y color.

Su nuevo estatus de casada le ofrece una perspectiva más madura acerca de las cosas importantes como la belleza interior

La estampa de Priyanka apunta a la belleza natural que cuida los detalles. En alguna oportunidad, también se refirió a la influencia que ha tenido su familia en sus decisiones, especialmente su madre, quien fue la promotora de su carrera, y su ejemplo a seguir: “Crecí siendo consciente de la importancia de cuidarse y nunca me inculcaron que aquello fuera de vanidosos, para mi madre ha sido muy importante cuidarse”.

Por esa razón, desde joven, ha seguido rigurosamente un ritual, sencillo pero efectivo, que consta solamente de tres pasos: “Me aseguro de usar hidratante a diario; retiro todo el maquillaje antes de irme a la cama y –muy importante– bebo mucha agua, ya que es realmente el elixir de la vida”.

Priyanka es embajadora de marcas que fomentan el respeto a la diversidad y la inclusión en todo el mundo

La profesional del maquillaje, Pati Dubroff, es la encargada detrás de sus beauty looks, pero la celeb ha manifestado su preferencia por ciertas marcas cosméticas: “En belleza, por ejemplo, todos los tonos de piel del mundo se han reducido a seis. Obagi es probablemente una de las primeras marcas que desarrolla todos sus productos pensando en esos seis tonos, mientras que la mayoría de marcas solo usa tres. Mi tono de piel ni siquiera es considerado, soy un número cuatro. Por supuesto quiero comprar un producto que haya sido diseñado teniendo en cuenta mi color de piel”.

Para esta chica de múltiples talentos, la belleza nace desde adentro. Constantemente, lanza mensajes inspiradores a favor de los diferentes tipos de cuerpos y de la belleza más allá de la apariencia corporal. Desde el inicio de su carrera, ha tratado de impulsar el empoderamiento femenino, particularmente en su país, donde se ha destacado como una de las mujeres en obtener merecidos galardones, como el Premio Filmfare a Mejor Actriz.

Su rutina de belleza consta de tres pasos: limpieza de cutis antes de dormir, hidratación y beber abundante agua

Como Embajadora de Buena Voluntad Unicef por los Derechos de los Niños, en 2010, y luego como Embajadora Global de Buena Voluntad Unicef, en 2016, Priyanka se ha esmerado en llamar la atención sobre asuntos sociales y ambientales. Y es que para ella, lo más importante es crecer y desarrollarse como persona: “La perfección física no existe”.

