Para muchas personas el yoga es más que un entrenamiento, es en una forma de ver la vida: la unión de cuerpo, mente y espíritu. Este es el caso de Jessica Biel. La actriz ha encontrado en esta práctica una manera de mejorar su condición física para realizar otras actividades deportivas, superar el estrés y principalmente descubrirse y encontrarse con ella misma.

Jessica es toda una yogui con más de una década de experiencia. Y con todo ese conocimiento no tiene dudas al afirmar que los hips openers son sus posiciones favoritas. La intérprete las encuentra sencillamente liberadoras y admite que aunque pueden ser difíciles de sostener son realmente beneficiosas para la zona central y tren inferior del cuerpo, en especial para las personas que pasan gran parte del tiempo sentadas. Por otra parte, los expertos en el mundo del yoga afirman que al desbloquear las caderas eliminarás miedos, inseguridades y apegos que estén afectando tu vida.

©@jessicabiel Jessica Biel se declara amante del yoga

En una entrevista con Well and Good dijo: "Me encanta la pose del lagarto, y me gustan todas las posturas de pie que son realmente activadas por la cadera, como el guerrero dos, el guerrero invertido y la estocada del corredor. Me encanta mantener todas esas posturas donde activas tus caderas y tus extremidades inferiores".

©Getty Images Si tienes lesiones consulta a tu médico sobre las alternativas

Pose de lagarto

La posición del Lagarto o Utthan Pristhasana permite que la cadera pueda realizar movimientos más profundos y estira los isquiotibiales, liberar el pecho y los hombros.

Comienza en posición all fours, es decir, con las manos y las rodillas apoyadas en el suelo o mat. Respira y levanta las caderas hasta que tus puntos de soporte sean las puntas de los pies y las manos, y deja caer la cabeza para estirar el cuello. Pacientemente, desde esta posición conocida como el perro boca abajo, respira hondo y levanta en alto la pierna derecha, respira y ahora flexiona la misma pierna y llévala hacia adelante hasta que el pie quede al lado y por fuera de la mano derecha. Realiza tres respiraciones pausadas en esa posición, seguidamente cambia de pierna y repite el ejercicio.