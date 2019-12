Para nadie es un secreto la afición de las Kardashian por la comida italiana. Son numerosas las ocasiones en que lo han expresado y demostrado: desde el menú de la fiesta al estilo italiano de Kim y Kanye West hasta las recientes vacaciones de verano en la fabulosa isla de Cerdeña.

Y de esta última te traemos las fotos que han compartido en las que han dejado claro que siendo referentes de belleza mundial no se prohíben alimentos altos en calorías, por el contrario, se permiten sus gustos de vez en cuando, la clave es mantener un equilibrio entre el ejercicio y lo que comen para lucir sus figuras esculturales y disfrutar a su vez, de plena salud.

©Getty Images El secreto del clan Kardashian-Jenner consiste en mantener un equilibrio entre el ejercicio y las comidas que disfrutan

Así lo demostraron las hermanas Kylie y Kendall Jenner, al inmortalizar su escapada tras la fiesta posterior al 74 aniversario de los Globos de Oro en Beverly Hills, en una foto en la que aun con sus elegantes vestidos disfrutan traviesas de dos porciones de pizza.

La conexión que tienen con Italia va más allá de la cocina. De hecho, Kourtney Kardashian suele disfrutar sus vacaciones de verano en el país europeo e incluso está considerando mudarse allí porque le tiene pánico al fuego y en California el riesgo de incendios es muy elevado, azotando año a año a los residentes de Los Ángeles, dejando daños materiales considerables y pérdidas humanas. Así que la influencer no descarta Italia como residencia.

©@kourtneykardash La empresaria de 40 años modelando un bikini con estampado floral de Dolce&Gabbana durante sus vacaciones en la isla de Cerdeña

Cuando su hija Penélope le preguntó: ¿qué vamos a hacer si la casa se incendia?”, la madre respondió: “Podríamos ir a cualquier parte. Vayamos a Italia. Podemos mudarnos a Italia. Podemos comer focaccia por el resto de nuestras vidas”, comentó la celeb en un avance del capítulo 16 de Keeping Up With The Kardashians.

Y es curioso porque la mayor de las Kardashian era conocida por mantener una estricta dieta sin gluten ni lácteos, pero al notar que le dolía el estómago al comer pizza o helado, decidió mantener pequeñas cantidades de ambos ingredientes en su dieta para que su cuerpo los tolere cuando elija darse algún gusto.