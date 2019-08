La astróloga Mia Astral nos desvela los secretos de las estrellas

La astróloga Mía Pineda, más conocida por Mia Astral, puede que tenga más de 3 millones de seguidores en social media en todo el mundo, pero su interés por las estrellas empezó mucho más cerca de casa. Mia inició su camino a convertirse en la popular experta en el zodiaco que es hoy en día gracias, nada más y nada menos, que a su abuela. “En casa hablábamos de astrología todo el tiempo. Para mi abuela, era muy natural hablar de la posición de la luna y de cómo afectaba a los signos del zodiaco. Aún así, no hablábamos de forma predictiva ".

"No hay un destino escrito", dice Mía, "es como decir que va a llover. Tú decides si te llevas el paraguas o no" .

Foto: Estilismo – Alexa Homez / IG @imalexastyle; Maquillaje – Isabel Chirinos / IG @mymakeupbible

La life coach venezolana, asentada en Miami, se dió pronto cuenta que las sencillas lecciones que su abuela le enseñó comenzaron a tener un "significado diferente" en su vida diaria, así que decidió estudiar las complejidades de la astrología y convertirse en una experta. "La cosa con la astrología es que no se trata de las alineaciones, si no de cómo las interpretas, de las cosas que has vivido y de tu nivel de consciencia. Lo que para un astrólogo puede significar el fin del mundo, para otro puede ser una gran oportunidad".

Sigue leyendo y descubre la verdad sobre sus lecturas de Mia, cómo la astrología afecta a su vida personal y sobre qué suelen preguntarle las mujeres (Pista: ¡no es amor!)

HOLA! USA: Aplicas la astrología en tu vida amorosa?

Mia Astral: "He tratado en cada una de mis relaciones de no involucrar este concepto. En la relación que tengo actualmente, el se involucró solo, lee todo lo que escribo pero a veces se lo toma de manera personal, puesto que cree que todo lo que escribo tiene que ver con él y no es así.



También practicas el cábala, cual dirías que es la diferencia entre ésta y la astrología?

"Una cosa por la cual a la gente le encanta la astrología es ese sentimiento de sentirse identificados con algo, leer sobre sí mismos y eventualmente identificarse con su signo. Como que no sabes si eres o no apasionada, pero eres Escorpio y quieres serlo porque hay una relación con el ego.

"Igual yo lo que veo en las cartas son patrones que crean conducta. Puede haber patrones de adicciones, de aislamiento, etc... y la astrología te enseña a manejar eso. La gran diferencia entre la astrología tradicional y la cabalística es que la tradicional te dice, 'Esta es tu carta y así será tu destino,' mientras que la cabalística te explica tu carta pero te da las opciones de trabajar sobre ella y elevar tu potencial. Es más bien un trabajo de conciencia."

Cual ha sido la clave de tu éxito? En que te diferencias a los demás practicando astrología?

"Todos los días me paro con ganas de trabajar en algo nuevo sin tener que basarme en lo que ocurre al rededor. Siempre cambio lo que hago. Veo mi éxito como billetes de Monopoly, podría ganar todos los millones del mundo pero al final tengo una sola idea y es seguir entendiendo y descubriendo todo lo que este mundo tiene por ofrecer, y eventualmente, compartirlo."

En tus consultas: qué es lo que más te preguntan los hombres y las mujeres?

"Seguramente muchas personas creen que lo que más me preguntan las mujeres es sobre el amor, pero no es así. Generalmente se preocupan por cómo dejar de ser tan duras, en el sentido de volver a abrirse, sentirse más femeninas, ser capaces de tener una relación satisfactoria.. De buscar el balance entre la energía masculina y femenina y poder volver a confiar. Atiendo a muy pocos hombres pero la mayoría me preguntan por cómo pueden reafirmar su personalidad y seguir descubriendo quiénes son".

Foto: Estilismo – Alexa Homez / IG @imalexastyle; Maquillaje – Isabel Chirinos / IG @mymakeupbible

Qué recomendación tienes para aquellos que están interesados en la astrología pero que quizá tienen miedo de lanzarse a ello?

"No es cosa de predicciones sino de reunir las herramientas para romper con la energía que afecta en las diferentes situaciones. Prestar atención a lo que causa el desequilibrio. En la cábala se dice que el caos es no ser consciente de tus procesos y la astrología ayuda a ver la situación desde la distancia y a formar un criterio para manejarla.



"Le pierdes el miedo cuando te das cuenta de que no es un decreto sino más bien las ganas que hay de poder aprovechar el cambio y mejorar. No hay nada más rico que un “Aha! moment” y es ahí en donde se percibe se manera diferente. Ver la situación a distancia y formar un criterio. Eso es lo que hace la astrología, te ayuda a ver las cosas con perspectiva"