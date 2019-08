Kylie Jenner recibió una estatua de $21K como regalo de cumpleaños, ¡mira las fotos!

¡ Kylie Jenner lo tiene todo! La estrella de reality es dueña de Kylie Cosmetics, fue nombrada la multimillonaria por propios medios más joven de Forbes y tiene una adorable bebita llamada Stormi Webster con su pareja, Travis Scott . ¡Y todo esto con solo 21 años de edad! Así es, Kylie todavía tiene 21 años, pero ya prepara una gran celebración para su cumpleaños número 22 el próximo 10 de agosto. Su novio ya llenó su casa con pétalos de rosas y ahora su mejor amiga, Yris Palmer, le ha regalado una enorme estatua floral que vale $21K, cortesía de La Fleur Bouquets.

HAZ CLIC PARA VER MÁS FOTOS

VER GALERÍA

Kylie Jenner recibió una estatua floral de $21K como regalo por su cumpleaños número 22

La estrella de Keeping Up with the Kardashians recurrió a sus redes sociales para revelar el lujoso obsequio. “Okay, Yris no responde al teléfono”, dijo mientras grababa la estatua personalizada. “Yris, contesta el teléfono porque esta es la cosa más genial que he visto en mi vida. Chicos, esto mide como siete pies de alto.” El regalo llegó con una nota que decía: “Buenas amigas como tú deben ser celebradas. ¡GRAN feliz cumpleaños por adelantado! ¡Te quiero! Xoxo, Yris”.

Loading the player...

MÁS: Kylie Jenner y las fotos en las que demuestra que Anastasia Karanikolaou es su nueva mejor amiga

En cuanto a la estatua, se trata de un arreglo floral único en su tipo de La Fleur Bouquets que mide siete pies de altura e incluye peonías y rosas preservadas que forman la cabeza, las manos y los pies. La figura viste un impecable traje negro. Inspirado en la colaboración Kaws x Dior, el arreglo vale cerca de $21,000. Está claro que Kylie es fanática de la colección; de hecho, hace poco Travis le regaló una silla de Kaws que, según se dice, cuesta un millón de dólares.

VER GALERÍA

La estatua de siete pies de altura es un arreglo floral de La Fleur Bouquets, inspirado en la colaboración Kaws x Dior

Antes de recibir la estatua, Kylie compartió con sus seguidores la sorpresa por parte de Travis, quien cubrió su casa con millones de pétalos de rosas . “Mi casa está cubierta de ROSAS”, exclamó. “@travisscott ¡Y todavía no es mi cumpleaños! Oh, Dios.”

¡Mantente en contacto para recibir más noticias sobre los festejos del cumpleaños de Kylie!