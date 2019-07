Ejercicios, ¿cuál es el mejor momento para entrenar?

Realizar ejercicios para estar en forma es importante, pero posiblemente no sea suficiente para lograr la figura que deseas. Aunque tu apariencia y tu salud seguramente mejorarán con el solo hecho de practicar una actividad física, hay otros factores que debes tomar en cuenta para lograr tus objetivos.

De acuerdo a los especialistas del mundo fitness y deportivo la hora de entrenar puede ser un factor determinante para ver los resultados de tu workout. Y aunque hay opiniones divididas al respecto, lo que debes tener claro es el objetivo de tu acondicionamiento para escoger el momento del día más conveniente.

VER GALERÍA Ejercitarse al aire libre tiene grandes beneficios para tu salud

HAZ CLICK EN LA IMAGEN PARA VER TODAS LAS FOTOS

A primera hora de la mañana

Este es tu grupo si deseas perder o controlar el peso.

Desde hace unos meses se ha convertido en una tendencia ejercitarse a primera hora de la mañana, antes de desayunar. Quienes impulsan la práctica del ayuno aseguran que se puede potenciar la quema de grasa en 20%, ya que el organismo toma los depósitos de grasa para obtener energía.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que este hábito tan en boga no funciona bien en todos los organismos, ya que algunas personas tienen un fuerte consumo energético durante el descanso y su cuerpo amanece sin combustible. Sus reservas energéticas nos les permites embarcarse en una rutina de ejercicio para comenzar su día. Una vez tomado un alimento de fácil absorción (batidos proteicos por ejemplo) ya estará en condiciones para iniciar el entrenamiento.

Con cualquiera de estas dos vías que tomes, entrenar a primera hora del día, es la mejor manera de darle una inyección natural de ánimo y vitalidad a tu jornada.

VER GALERÍA Hay horarios ideales para ejercitarse con alta intensidad

Media mañana

Es el momento ideal para quienes desean realizar trabajos de alta intensidad o fuerza para incrementar masa muscular. Lo apropiado es ingerir carbohidratos, proteínas y grasas al menos tres horas antes de realizar la actividad física.

En este momento la temperatura corporal se encuentra más estable que a primera hora. La entrada en calor será más eficiente y por ende se corre menos riesgo de lesionarse.

VER GALERÍA Correr libera tensiones y segrega endorfinas

PM: Tarde y noche

El final de la tarde podría ser el mejor horario para quienes deseen dar tono a su cuerpo. A pesar del agotamiento propio del día, los músculos suelen responder más fácilmente lo que permite hacer un trabajo más efectivo.

Después de un día de trabajo es el momento de liberar tensiones con una buena dosis de endorfinas que te brinda el entrenamiento. No obstante, como no todos funcionamos de la misma manera, algunos conseguirán el relax necesario para ir a descansar, mientras que para otros puede ser una razón para no conciliar el sueño con facilidad. Si perteneces al segundo grupo evita entrenar muy tarde o muy intensamente a esta hora para que no te afecte una sobredosis de energía que te mantenga despierta más de lo necesario.

VER GALERÍA Acude al gimnasio en horas que te beneficien más

Estas sugerencias no son verdades a rajatabla, no funcionan igual para todo el mundo. Por eso procura buscar el tiempo y prueba qué horas te resultan mejor para entrenar. Observa cuándo te sientes mejor en cuanto a rendimiento, piensa en tus objetivos y entonces toma una decisión. Recuerda que, independientemente del horario que escojas, lo más importante será la constancia y la disciplina al momento de entrenar.