Jennifer Lopez está teniendo la oportunidad de su vida: trabajar con la mejor diseñadora de casas. La cantante fue fotografiada con Joanna Gaines, estrella de Fixer Upper (HGTV), en la residencia que compró con Alex Rodriguez en Malibú, California. Jennifer y Joanna fueron fotografidas caminando en los alrededores de la casa y contaron con el asistente más dulce de todos: el hijo de la arquitecta, el pequeño Crew, de tan solo nueve meses. Ambas fueron fotografiadas caminando en los alrededores de la mansión, mientras eran seguidas por un equipo de filmación.

Jennifer Lopez y Joanna Ganies fueron fotografiadas fuera de su residencia en Malibú. Foto: Grosby Group

No está claro si ambas estaban haciendo un especial para un programa, o si la arquitecta estaba ofreciéndole algún tipo de asesoría profesional. La intérprete de Dinero caminó por la playa con un abrigo color crema, llevando su abundante cabellera en una coleta alta. Mientras que Joanna, se dejó ver con su clásico estilo relajado, con un suéter y un par de jeans. Los grandes ausentes en esta reunión fueron A-Rod y el esposo de Joanna, Chip, con el cual suele trabajar estrechamente.

Durante su participación en The Ellen Show, la llamada ‘Diva del Bronx’ compartió lo mucho que admiraba el trabajo de las Joanna y de su marido. “Estoy obsesionada con Fixer Upper”, dijo a la presentadora. “Mi hermana me regaló su último libro. Estoy como fascinada con él y lo leo cada noche en mi cama”. Tras comprar una lujosa propiedad con su novio, Jennifer bromeó con la idea de llamar a Joanna y pedirle ayuda con las renovaciones. Para su segundo aniversario, A-Rod le dio una gran sorpresa y la compartió con Ellen. “Él me dijo, ‘quiero que vayas a la reunión con el arquitecto de la casa’ y yo estaba como ‘Ok, bien’. Y después él abre FaceTime y ahí estaba Joanna Gaines, ¡saqué mi fan interior!”.

J.Lo y A-Rod compraron recientemente una casa en Malibú de $6.6 millones de dólares. Foto: Instagram/@jlo

En ese entonces, Joanna, quien no trabaja fuera de Texas, no podía comprometerse a viajar a California. Pero la famosa diseñadora de interiores le ofreció a Jennifer su ayuda en lo que necesitara. "Ella me dijo; ‘No puedo hacer mucho, pero te puedo ayudar en esto o en aquello’. Y yo estaba como, ‘Sí solo ayúdame un poco. Ni si quiera tienes que venir hasta acá’. Fue un momento increíble”.