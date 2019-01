Kenneth Griffin, el millonario fundador de Citadel, ahora también es el hombre con un nuevo récord en la historia de los bienes raíces. El empresario de 50 años de edad recién compró un penthouse en Nueva York por la asombrosa cantidad de 238 millones de dólares, convirtiéndose en la casa más cara en Estados Unidos. El lujoso departamento está construido en una superficie de 24 mil pies cuadrados, dentro de un departamento con vista a la parte sur de Central Park. Y, a pesar de que Ken pagó una gran cantidad por la propiedad, parece que aún deberá desembolsar más dólares pues el lugar en bruto, y se estima que pagará una gran suma para amueblarlo y decorarlo.

VER GALERÍA El millonario Griffin compró el departamento más caro de Estados Unidos Foto:Getty Images

Aunque parece una gran adquisición, no es la única que recientemente hizo Ken. El millonario no es nuevo en la búsqueda de casas como esta al rededor del mundo. A principios de mes, Griffin gastó 122 millones de dólares al comprar una mansión de 200 años cerca del parque St. James en Londres. Ken no estará nada lejos de la realeza, pues el parque está a solo media milla del Palacio de Buckingham.

El edificio, además, incluye en sus 20 mil pies cuadrados un gimnasio, piscina y una extensión del metro. Tan sólo un par de años atrás, el empresario gastó cerca de 30 millones por dos pisos dentro del famoso hotel Waldorf Astoria en Chicago. Ese mismo año se convirtió en el dueño de un penthouse en Miami, por el que pagó 60 millones de dólares.

VER GALERÍA El penthouse está ubicado en el número 220 en Central Park South en la ciudad de Nueva York y tuvo un costo de 238 millones de dólares Foto: Getty Images

Un hombre con gustos caros

Ken, además, ya conoce la sensación de tener el récord de ser el propietario de la casa más costosa en el país. En 2017, alcanzó ese reconocimiento por la casa más valiosa en Chicago, un penthouse de 58.75 millones de dólares en la parte superior del edificio ubicado en el edificio número 9 de Gold Coast.

Claramente, el dinero no es problema para el originario de Florida, quien fundó Citadel en 1990. La compañía ahora es un imperio global que gestiona fondos de cobertura y mercados. De acuerdo con Bloomberg, Ken posee una fortuna de 9.6 billones de dólares, que lo convierte en una de las 500 personas más ricas del mundo.