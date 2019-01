Tonight is a perfect time to release what no longer serves us and refocus on what we want to manifest. Take a moment to be with yourself, quite your mind, meditate, journal and celebrate how far you have come. Envision what you want to create and plant those seeds. We are capable of manifesting whatever we choose to focus on. Remember wherever you energy goes is what grows! The future is being created by you right now! Fill your heart with gratitude, set your intentions and go for it!!! #fullmoonlunareclipse ✨✨✨🌕✨✨✨ Esta noite é o momento perfeito para liberar o que não nos serve mais e focar no que queremos manifestar. Tire um tempo para estar consigo mesmo, reflita, escreva, acalme sua mente, e comemore o quão longe você chegou. Pense no que você quer criar e plante as sementes. Nós somos capazes de manifestar qualquer coisa na qual colocamos nosso foco. Lembre-se, onde você coloca sua energia é onde as coisas irão acontecer! O futuro está sendo criado por você agora mesmo! Preencha seu coração com gratidão, defina suas intenções e vá atrás delas!!! #eclipselunar #luacheia

