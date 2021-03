Esas emociones negativas surgieron tras el lanzamiento de Lose You to Love Me, de su disco Rare. Desde su punto de vista, la canción era uno de sus mejores temas. Alcanzó la primera posición en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos en su segunda semana de estreno, convirtiéndose en el primer número uno de Gomez en dicha lista y estaba entre las canciones más reproducidas de Spotify.

“Sentí que era la mejor canción que había lanzado, y para algunas personas todavía no era suficiente”, agregó sobre lo que sintió tras la recepción de Lose You to Love Me.