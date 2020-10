A pesar de todas las precauciones, la actriz se contagió, pero en su video dio a conocer que casi no presentaba malestares. “Lamentablemente, hoy me toca compartir con ustedes que di positivo a la prueba del COVID. Me siento muy bien mis síntomas han sido nulos, una tos casi imperceptible afortunadamente. Le pido a Dios y a la Vírgen de Guadalupe y que esta aventura con este bicho sea de lo más amable y generoso ocnmigo. Les pido sus oraciones y su buena vibra”, dijo en el video.

Ana Brenda, Francisca Lachapel, Llane, Paulina Rubio, El Dasa y otros famosos le enviaron sus mejores deseos para que se recuperara pronto.