Sebastián Rulli y Angelique Boyer, emocionados por llegar a EU con ‘Vencer el pasado’

¿Qué les atrapó de esta gran historia producida por Rosy Ocampo?

Sebastián Rulli: A mí me gustó mucho la idea de volver a trabajar con Rosy. La propuesta era totalmente diferente al melodrama clásico, quería acercarme a las nuevas generaciones. Y precisamente, queremos entrar en sus hogares, unir familias, que se puedan sentar a tocar un tema en común y que sea de importancia y relevancia. Yo como padre tengo esa inquietud, de que mi hijo esté cada día más enterado del riesgo que es el Internet si lo usas mal y los beneficios que tiene, si lo usas bien. Son temas que a todos nos aquejan y hoy por hoy, es muy importante platicarlo en familia, y lo último, con broche de oro, era vovler a trabajar con ‘Angi’, que siempre es un placer y que es una historia diferente.

Angelique Boyer: Para mí también fue una sorpresa. Realmente no me lo esperaba para nada. ‘Sebas’ me dijo, ‘la vamos a pasar súper bien’. La producción de Rosy Ocampo y trabajar con gente tan talentosa, un equipo súper humano y una productora que es una mujer líder. Rosy, en la empresa, siempre ha sido una gran portadora de esa voz femenina. Ha hecho eventos muy importantes, muy interesantes y siempre está muy interesada en saber qué es lo que pasa en las ONG’s y estar cerca del público y mandar un mensaje.