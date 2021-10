La reacción de Luis Miguel al ver a Diego Boneta caracterizado como él

Fans de Luis Miguel y Diego Boneta están listos para ver el desenlace de la serie biográfica del cantante, un estreno que llegará a la pantalla chica el próximo 28 de octubre. En ella Boneta vuelve a personificar a El Sol, un papel para el que se preparó mucho, estudió al cantante y hasta contó con su asesoría para tener un resultado que encantó a los espectadores. Y a pocos días del estreno de la cuarta temporada, recordó cómo reaccionó Luis Miguel al verlo personificado como él.

©@luismiguellaserie



Diego Boneta regresa con la última temporada de ‘Luis Miguel: La Serie’

Desde España y presente en los Premios Platino, Diego Boneta aseguró: “Para mí era muy importante estar con él para entender la esencia, el poder estudiarlo, poder absorber. Lo cual fue muy útil. Sirvió mucho conocerlo y ver lo que él hacía”.

El actor mexicano recordó las palabras del cantante al verlo listo para interpretarlo frente a las cámaras. “Tuvimos ese intercambio donde llegó conmigo y me dijo: ‘¡te la volaste!’, desde cuando vino al Baby O’, en el set y yo en personaje, y se me queda viendo y me dice: ‘¡Qué guapo estoy!’”, contó entre risas.

Aquel antro en Acapulco, México, fue muy especial en la vida de Luis Miguel, un lugar cuya historia llegó a su final hace unos días, luego de un indcendio por el que declararon pérdida total. Un hecho que el mismo Boneta lamentó.

¿Qué veremos en la tercera temporada?

Diego no sólo tuvo la asesoría de Luis Miguel para lograr a su personaje. Entre ambos hubo buena química y un gran respeto laboral.

Boneta supo qe estaba haciendo un muy buen trabajo cuando El Sol le comentó lo contento que estaba con su persnonificación. “Yo creo que no puede haber mayor satisfacción que el interpretar a alguien vivo y que esa persona te diga: ‘Oye, ¡muy bien!’”, dijo contento.

Sobre la serie, Diego adelantó a ¡HOLA! que podremos ver a un Luis Miguel del tiempo presente, para lo que fueron necesarias cerca de seis horas para lograr la caracterización. Además, el actor interpretó algunos de los éxitos de El Sol, un reto que le dejó un muy buen sabor de boca y que los fans de la serie ya no pueden esperar por ver.