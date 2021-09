El contundente mensaje de J Balvin contra los Latin Grammy

Horas después de que se dieran a conocer los nominados de la 22a. entrega de los Latin Grammy, J Balvin envió un fuerte mensaje acerca de la premiación y aseguró que ésta no valoraba su trabajo ni el de sus colegas. Además de ello, pidió a sus compañeros del género urbano y reggaetón que, por solidaridad, no asistieran al evento, el cual se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas.

©J Balvin



Recientemente, J Balvin lanzó su disco JOSE

A continuación, te presentamos el mensaje del intérprete, el cual dejó muchas preguntas en el aire. “Los Grammys no nos valoran , pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco esta aburrido . Les damos Rating pero no nos dan el respeto Puño alzado(Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido ) JOSÉ”.

Los Grammys no nos valoran , pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco esta aburrido . Les damos Rating pero no nos dan el respeto ✊(Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido ) JOSE — J BALVIN (@JBALVIN) September 28, 2021

Para concluir su mensaje, el intérprete de Rojo pidió a sus compañeros del género musical que no asistieran a la entrega de este año. “Los que tienen poder en el género NINGUNO DEBERÍA IR !! es decir todos porque somos un movimiento”.

Como bien dijo el intérprete, este año es uno de los nominados de la entrega anual. El colombiano figura en las ternas de Mejor Canción Urbana (Agua - J Balvin y Tainy), Mejor Interpretación Reggaetón (Tu veneno) y Canción del Año (Agua).

Además de ello, el año pasado se fue a casa con el premio de Mejor Albúm de Música Urbana por Colores, premio que dedicó a su natal Colombia, afectada por los huracanes y el aumento de casos de COVID. De hecho, en la entrega del año pasado fue el artista más nominado con 13 menciones y gracias a ello, rompió un récord al ser el artista con mayor número de nominaciones en una sola edición.. A lo largo de su trayectoria, el colombiano nacido en Medellín ha ganado cinco Latin Grammy, incluyendo el del año pasado.