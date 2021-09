Así fue el emocionante debut de Daniella Álvarez en Nuestra Belleza Latina

Para Daniella Álvarez la noche del pasado domingo 26 de septiembre fue de lo más especial, pues se trató de su debut como jueza en la nueva temporada de Nuestra Belleza Latina (Univision). En una noche llena de emociones, la modelo –quien fue Miss Colombia 2011—se dijo sumamente agradecida por la oportunidad de llegar a través de la pantalla chica millones de hogares hispanos en Estados Unidos. En su perfil de Instagram, la modelo de 33 años compartió una linda reflexión por el gran honor de participar en NBL, luego de atravesar por una dura recuperación tras la amputación de parte de su pierna izquierda.

©@danielaalvareztv



Daniella Álvarez lució espectacular gracias a la stylist Irma Martínez

Ante sus más de 3.8 millones de followers, Álvarez expresó su gratitud por su nuevo trabajo en el panel de NBL junto a Giselle Blondet, Jomari Goyso y Adal Ramones. Antes de la emisión, publicó lo siguiente acompañado con unas fotografías con su espectacular vestido metalizado. “¡¡EMPEZAMOS!! @nuestrabellezalatina Hoy antes de que el show arrancara me decía a misma: WOW, no me lo creo, un regalo más de Dios para mí, un premio que representa mi fe, mi fidelidad y confianza en Él. Después de TODO, SI SE PUEDE ❤️🙏 Gracias Dios, Gracias vida, Gracias a todos ustedes que siempre me apoyan y me acompañan en cada paso que doy 🤗. Gracias @univision por ver en mí una jueza representante de la belleza 360, esa que va más allá de lo que podemos ver. 🙌🏼”,escribió la modelo en sus redes.

Para la ocasión, Daniella lució un vestido metálico en tono morado con escote en v de Michael Costello. En cuanto a su look, la presentadora llevó una coleta alta con una caída bien alaciada y en cuanto a su maquillaje, este fue natural con destellos morados.