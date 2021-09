Enrique Iglesias pone a bailar a su hija, María, con su nuevo álbum

Y es que es justo ese gran detalle de su vida personal lo que de pronto lo mantienen lejos de los escenarios. “Por eso me gusta mucho estar en casa. Me cuesta mucho cuando me voy de gira, me encanta mucho estar en el escenario, pero si no estoy ahí, necesito estar en casa con ellos”, agregó.

Las divertidas peleas entre los pequeños de la casa

Todo padre sabe que las cosas en el hogar son todo menos tranquilas cuando hay niños pequeños. Enrique Iglesias no sólo se divierte al ver a sus hijos en cada una de sus etapas, incluso cuando hay desacuerdos entre ellos. “Las peleas que hay, sobre todo entre los gemelos, es gracioso”, comentó entre risas.

El observarlos, se reconoció a sí mismo en uno de sus hijos: “Yo era tremendo. Y mi hijo Nico me recuerda un poquito a mí. Yo hacía cada cosa. Me acuerdo cuando vivía en Madrid y compraba petardos y los iba tirando por la calle. Cosas que cuando las analizo ahora, digo: ‘estaba un poquito tocado’”.

Pero, entre todo, Enrique Iglesias disfruta cada momento con los pequeños y construye lindas memorias en sus momentos de calidad: “Masha, María, que tiene un año y medio y nació antes del COVID, he podido estar con ella constantemente, verla crecer y ver cómo se van desarrollando”.

©@enriqueiglesias



Enrique Iglesias vive pleno en casa con su familia

“Es increíble lo rápido que pasa el tiempo. Mis gemelos, Nico y Lucy, tienen ya tres años y medio. Y si me preguntas cuántos años tienen, es como si hubiese pasado hace un año”, agregó en su charla sobre la paternidad. Y, para quienes se preguntan cómo hace para ser un buen padre, el cantante explicó que lo único que se necesita es: “Paciencia. Hay que escucharles, mimarles, quererles. Repetirles que estás aquí con ellos aunque no estés físicamente. Y que siempre pueden contar conmigo y que siempre voy a estar ahí para ellos en los momentos buenos y en los malos”.