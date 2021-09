Camila Cabello le pone el toque latino a ‘good 4 u’ de Olivia Rodrigo

Camila Cabello no sólo se acaba de declarar una de las más grandes fans de Olivia Rodrigo, sino la mejor cantante en hacer covers a la californiana de 18 años. Muy al estilo latino, Camila versionó el tema viral good 4 u en el live lounge de la BBC radio 1, y puso a todos a bailar al ritmo de salsa.

“¡Un poco de mezcla en live lounge de la BBC radio 1!”, escribió la novia de Shawn Mendes junto a una parte de la canción que gustó tanto a sus fans como a los de Olivia. “good 4 u de la reina, Olivia Rodrigo”, agregó para quienes quisieran buscar el tema en su versión original o en voz de Camila.

En el video, además de cantar a la perfección uno de los temas virales de las redes sociales, Camila lució su melena larga y lacia con ayuda de extensiones. La originaria de Cuba llevó un pantalón blanco y saco a la cintura y largo a los lados con aplicaciones negras y brillantes, diseño de Christian Siriano.

A bailar con Don‘t Go Yet

Camila no se olvidó se sus propios temas para esta presentación que ha dado mucho de qué hablar. Además de la canción de Olivia Rodrigo, interpretó su pegajoso Don‘t Go Yet, que tiene a todos bailando desde hace unas semanas.

A mediados de agosto nos daba un adelanto de lo que sería este live, aunque sólo mostró en sus redes sociales el look que llevaba y lo orgullosa que se sentía por su participación en la cadena inglesa de radio.

